به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی صبح دوشنبه در نشست با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر اجرای اهداف تعیین شده جهاد تبیین و محرومیت زدایی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: بخش مهمی از وظایف دامپزشکی در راستای اهداف اجرایی جهاد تبیین و خدمات رسانی به جامعه روستایی روستاهای دور افتاده است که با حضور اکیپ‌های دامپزشکی در مناطق مختلف خدمات لازم به دامداران ارائه می‌شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: قصد داریم با خدمات رسانی بیشتر در مناطق روستایی محرومیت زدایی را دستور کار داشته باشیم و در این راه از نیروهای همکار بسیج سازندگی، جامعه بسیج مهندسین و دیگر نهادها و ارگان‌ها در راستای اهداف جهاد تبیین گام برداریم.

رفع محرومیت از چهره روستاها

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تاکید بر تأثیرات مثبت وظایف دامپزشکی در سلامت جامعه گفت: دامپزشکی علاوه بر نقش مهمی که در سلامت جامعه دارد می‌تواند با خدمات به موقع خود به اقتصاد پویا و توسعه روستا کمک شایانی کرده و محرومیت را از چهره روستاها دور کند.

حجت الاسلام یوسف جمالی تاکید کرد: مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تمامی ظرفیت‌های خود به مانند دیگر نهادها برای کمک به اهداف دامپزشکی در اجرای جهاد تبیین به کار خواهد گرفت.