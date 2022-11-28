کشف و ضبط ۲۱ قبضه سلاح غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: به منظور ارتقای ضریب امنیت شهروندان در سطح استان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور همه عوامل انتظامی، پلیس‌های تخصصی و شهرستان‌های تابعه جهت جمع آوری سلاح و مهمات و… در نقاط آلوده و جرم خیز لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح ۲۱ قبضه سلاح شکاری و جنگی و ۵۷ عدد انواع فشنگ کشف و ۱۱ نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان، تصریح کرد: ضمن پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و کشف مقادیری انواع مواد مخدر، ۶۴ خرده فروش مواد مخدر و معتاد پر خطر دستگیر و جمع آوری شدند.

وی گفت: پلیس با همکاری دستگاه قضائی با تمام توان با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قاچاقچیان و هنجارشکنان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.