قاضی و وکیل فهم سیاسی داشته باشند اما سیاسی کاری نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در راستای رویه و مشی ریاست عدلیه طی ۱۷ ماه اخیر در برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو محور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس قوه قضائیه در این نشست طی سخنانی، توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی را در باب حفظ استقلال و سلامت دو نهاد قضاوت و وکالت مطرح کرد و اظهار داشت: وکیل و قاضی برای تحقق عدالت و استیفای حق مورد اعتماد مردم و جامعه می‌باشند؛ لذا باید نهایت تلاش و مساعی را در راستای صیانت و حفاظت از این دو نهاد مهم و اثرگذار و همچنین پیشگیری از انحرافات، آسیب‌ها و لغزش‌ها به کار ببندیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: قاضی و وکیل باید در نزد مردم و جامعه جایگاهی به مراتب بالاتر و رفیع‌تر از جایگاه فعلی داشته باشند و این مقوله‌ای است که ارتباط مستقیم به نوع رفتار و عملکرد این دو نهاد دارد.

رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت اصل استقلال مطالبی طرح کرد و تصریح کرد: قاضی و وکیل باید فهم و درک سیاسی داشته باشند اما سیاسی کاری نکنند اگر قاضی و وکیل، سیاسی‌کاری پیشه کردند آنگاه دیگر نمی‌توانند به حق و عدالت و انصاف رفتار کنند.

همچنین در این جلسه، اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نقطه‌نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در خصوص مسائل مختلف طرح کردند.