حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته سه بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند و ۲ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر ۶ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند که خوشبختانه هیچ بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه بستری نیست.

وی از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر ۲ هزار و ۲۳۱ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تعداد کل مبتلایان را ۱۰۸ هزار و ۶۵۴ نفر عنوان کرد.