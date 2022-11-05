حسن ملکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند، اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۲۱ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۲۵ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: سه بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

ملکی زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون در استان بوشهر را ۱۰۸ هزار و ۶۳۸ نفر عنوان کرد.