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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۳۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند

۳۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

حسن ملکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند، اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۲۱ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۲۵ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: سه بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

ملکی زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون در استان بوشهر را ۱۰۸ هزار و ۶۳۸ نفر عنوان کرد.

کد مطلب 5625026

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