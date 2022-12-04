دستگیری اعضای ۲ باند سرقت مسلحانه در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدی نسب در خصوص دستگیری یک باند سرقت مسلحانه بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه خودرو در جاده‌های این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ محمدی نسب افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی صحنه وقوع جرم، جمع‌آوری سرنخ‌های به دست آمده و تلاش شبانه روزی ۲ سارق و یک نفر مال‌خر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در چند عملیات منسجم آنها را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه از متهمان ۲ دستگاه خودروی پژو پارس، یک دستگاه پژو ۴۰۵ و ۲ عدد پلاک خودروی سرقتی کشف و ضبط شد، گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به سه فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ محمدی نسب با بیان اینکه سه مالباخته مرتبط با این پرونده شناسایی شدند، خبر داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی ماهشهر با اشاره به دستگیری سه سارق حرفه‌ای اماکن با ۱۳ فقره سرقت در این شهرستان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن عمومی و خصوصی در سطح شهرستان ماهشهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ فرشاد کاظمی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی نامحسوس سه سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.