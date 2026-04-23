سارقان مسلح به ۲۶ فقره سرقت در کرخه اعتراف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب حسین نژاد ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه در سطح شهرستان کرخه، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کار اطلاعاتی، تعداد دو سارق حرفه‌ای را شناسایی که پس از هماهنگی قضائی طی عملیات‌هایی منسجم و هماهنگ در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ حسین نژاد تصریح کرد: سارقان در تحقیقات پلیس به ۶ فقره سرقت مسلحانه از جمله سرقت‌ جاده‌ای و احشام و ۲۰ فقره سرقت عادی منزل و اماکن اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان بیان کرد: متهمان پس از بازسازی صحنه‌های سرقت، با صدور قرار مناسب به‌منظور تکمیل تحقیقات در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.