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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

۱۰ تن چوب قاچاق و سرقتی در مازندران کشف شد

۱۰ تن چوب قاچاق و سرقتی در مازندران کشف شد

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و دستگیری دو متهم به سرقت و قاچاق چوب خبر داد و گفت: در بازرسی از محل فعالیت این افراد، ۱۰ تن چوب ممنوعه و سرقتی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد از سوی تعدادی از روستاییان، به‌ویژه افراد سالخورده، درباره سرقت چوب از باغ‌های آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و پایش تصاویر دوربین‌های مداربسته، سرنخ‌هایی از فعالیت سارقان به دست آورده و هویت متهمان را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرکننده موفق شدند دو متهم را دستگیر و محل فعالیت آنان را مورد بازرسی قرار دهند.

خورشاد با اشاره به کشف ۱۰ تن چوب قاچاق و سرقتی در این عملیات گفت: چوب‌های کشف‌شده توقیف و برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده و همچنین مشخص شدن مقصد انتقال چوب‌های سرقتی ادامه دارد.

کد مطلب 6946010

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