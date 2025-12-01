به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی وقوع چند فقره انواع سرقت در سطح شهرستان ماهشهر، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ این فرماندهی، با اقدامات پلیسی و کار اطلاعاتی، سه سارق حرفه‌ای و سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۴ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با توصیه به شهروندان در خصوص رعایت نکات پیشگیرانه، اظهار داشت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی و زندان معرفی شدند.