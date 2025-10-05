  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

۲ سارق حرفه‌ای در ماهشهر دستگیر شدند

اهواز - با تلاش مأموران نیروی انتظامی، دو سارق حرفه‌ای در شهرستان ماهشهر به دام پلیس افتادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: در پی وقوع چند فقره انواع سرقت در سطح این شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ کامران خوشناموند افزود: مأموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی با اقدامات پلیسی و کار اطلاعاتی، دو سارق حرفه‌ای و سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در دو عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۶ فقره سرقت شامل پنج فقره سرقت موتورسیکلت، پنج فقره سرقت تلفن همراه، دو فقره سرقت مشاعات، دو فقره سرقت معابر و دو فقره سرقت کابل برق و مغازه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با توصیه به شهروندان در خصوص رعایت نکات پیشگیرانه، اظهار کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی و زندان معرفی شدند.

