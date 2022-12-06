افول ستاره اقبال؛ ترامپ دیگر نامزد پیشتاز جمهوری خواهان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نظرسنجی‌ها در آمریکا حاکی از آن است که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در هفته‌های اخیر حمایت بسیاری شهروندان و حامیانش را از دست داده است. براساس نتایج یک نظرسنجی، در یکی از ایالت‌های آمریکا، ترامپ نه تنها از «ران دیسانتیس»، فرماندار فلوریدا و رقیب بالقوه او برای نامزدی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، بلکه از یک نماینده کنگره نیز عقب افتاده است.

بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه سیاسی هینکلی که از ۱۸ تا ۲۳ نوامبر یعنی کمتر سه هفته پیش انجام شده است، تنها ۱۴.۶ درصد از رأی دهندگان یوتا گفتند که اگر انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری این ایالت امروز برگزار شود، به ترامپ رأی می‌دهند. در مقابل دیسانتیس با حمایت ۲۴.۲ درصد از رأی دهندگان، کاندیدای پیشتاز بود، در حالی که ۱۶.۴ درصد از پاسخ دهندگان، لیز چنی جمهوری خواه را بجای ترامپ انتخاب کردند.

دیسانتیس که هنوز نامزدی خود را برای انتخابت ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا اعلام نکرده است، طبق نظرسنجی ۱۴ نوامبر توسط مؤسسه سیاست محافظه کار باشگاه رشد، در چهار ایالت اصلی شامل آیووا، نیوهمپشایر، فلوریدا و جورجیا نیز با اختلاف زیادی از ترامپ پیشی گرفته است.

ترامپ اگرچه حداقل در ماه اوت یعنی تا حدود چهار ماه پیش نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ بود، اما حمایت سیاسی از ترامپ از آنجایی که برخی از نامزدهای مورد حمایت او در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه گذشته بدتر از حد انتظار عمل کردند و شکست خوردند، ضعیف شده است. در انتخابات میان دوره‌ای اخیر، جمهوری خواهان توانستند اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند، اما نتوانستند کنترل سنا را دوباره به دست آورند و نامزدهای فرمانداری مورد حمایت ترامپ در انتخابات ۱۰ ایالت شکست خوردند.

به طور مشابه، یک نظرسنجی حزب جمهوری خواه در تگزاس نشان می‌دهد که دیسانتیس نامزد برتر حزب جمهوریخواه است و با اختلاف ۴۳ بر ۳۲ از ترامپ پیشی گرفته است. شهروندان آمریکایی، در پاسخ به این سوال که اگر ترامپ از رقابت خارج شود چگونه رأی می‌دهند، ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان طرفدار دیسانتیس بودند. نظرسنجی جداگانه دیگری نیز نشان داد که جمهوری خواهان پنسیلوانیا با اختلاف ۴۵ بر ۴۰ از دیسانتیس نسبت به ترامپ حمایت می‌کنند.

همچنین نظرسنجی دانشکده حقوق دانشگاه مارکت نشان داد که دیسانتیس در رقابت فرضی ۲۰۲۴ با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بهتر از ترامپ عمل کرده است. این نظرسنجی‌ها نشان داد که دیسانتیس و بایدن با ۴۲ بر ۴۲ در موقعیت برابری بودند، در حالی که در این انتخابات فرضی جو بایدن با اختلاف ۴۴ بر ۳۴ از ترامپ پیشی گرفت.

