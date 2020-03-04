«بایدن» برنده احتمالی ویرجینیا؛ «سندرز» نامزد پیشتاز در ورمونت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، با فرارسیدن «سه شنبه بزرگ» در آمریکا نامزدهای حزب دموکرات برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و رقابت با «دونالد ترامپ» در ۱۴ ایالت این کشور به مصاف یکدیگر رفتند.

در این انتخابات مهم و سرنوشت ساز، پیش بینی‌ها حاکی از آن است که «جو بایدن» در ایالت ویرجینیا پیروز میدان و «برنی سندرز» نیز در ایالت ورمونت- زادگاه خود- همچنان پیشتاز است.

در این میان، جو بایدن معاون پیشین «باراک اوباما» رئیس جمهور دموکرات آمریکا با کسب یک پیروزی چشمگیر در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی در روز شنبه و جلب حمایت مقامات برجسته دموکرات و همچنین «پیت بوتجیج» و «امی کلوبوچار» رقبای پیشین از نامزدی خود، برای کسب این عنوان از شانس بالایی برخوردار است.

همچنین نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بایدن از سندرز پیش افتاده است. نتایج نظرسنجی در حوزه‌های رأی گیری حاکی از آن است که نسبتاً تعداد معدودی از رأی دهندگان در ایالات مهمی همچون کالیفرنیا و تگزاس- دونفر از هر ده نفر- در آخرین روزهای منتهی به انتخابات تصمیم خود را گرفته اند که این امر می‌تواند پیشرفت اخیر بایدن را به حداقل برساند. اما در ایالات ویرجینیا و ماساچوست، حدود نیمی از رأی دهندگان اخیراً تصمیم خود را گرفته اند در حالیکه یک سوم از رأی دهندگان در ایالت کارولینای شمالی در چندین روز آخر تصمیم گرفته اند که به کدام نامزد رأی بدهند.

نتایج نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد که اکثریت رأی دهندگان در ۱۴ ایالت شرکت کننده در انتخابات «سه شنبه بزرگ» به جای آنکه طرفدار فردی باشند که دارای ارزشهای مشترک با آنها است، خواهان نامزدی هستند که بتواند ترامپ را در انتخابات ماه نوامبر شکست دهد.

به همین منظور، بایدن در تلاش است تا میان میل و گرایش دموکراتهای ترقی خواه به ایجاد یک تغییر ساختاری بزرگ و تمایل دموکراتهای میانه روتر به انتخاب نامزدی که بتواند ترامپ را شکست دهد، پیوندی برقرار سازد. این معاون پیشین اوباما همچنین به دنبال برتری یافتن بر سایر رقبای خود در ایالات ویرجینیا و کارولینای شمالی است.