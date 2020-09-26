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۵ مهر ۱۳۹۹، ۴:۲۷

طبق نتایج نظرسنجی رویترز/ ایپسوس؛

رقابت تنگاتنگ ترامپ و بایدن در ایالتهای چرخشی آمریکا

رقابت تنگاتنگ ترامپ و بایدن در ایالتهای چرخشی آمریکا

نتایج نظرسنجی های انجام شده در ایالتهای حساس و کلیدی آمریکا نشاندهنده پیشتازی نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج نظرسنجی رویترز / ایپسوس که در ایالت‌های کلیدی و به شدت رقابتی آمریکا انجام شده است، نشان می‌دهد که رقابت برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری آمریکا در این ایالات بیش از آنچه که نتایج بررسی‌های ملی نشان می‌دهد، تنگاتنگ است.

طبق نتایج بدست آمده از این نظرسنجی، در شش ایالت مهم و کلیدی (فلوریدا، کارولینای شمالی، آریزونا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین) «جو بایدن» دموکرات تنها با اختلاف اندک پیشتاز این رقابتهاست.

این نظرسنجی آنلاین که اوایل ماه سپتامبر انجام و نتایج آن طی هفته جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که رقابت بایدن و «دونالد ترامپ» در میان رأی دهندگان احتمالی در ایالات فلوریدا و کارولینای شمالی بسیار تنگاتنگ است. بایدن با اختلاف یک درصدی در آریزونا، ۳ درصدی در پنسیلوانیا و ۵ درصدی در ویسکانسین و میشیگان از ترامپ پیشتاز است.

این ایالات مهم و کلیدی آمریکا با توجه به اندازه جمعیت و احتمال چرخش به سوی هریک از احزاب، در تعیین نامزد برنده در انتخابات سوم نوامبر نقشی اساسی ایفا می‌کنند. در هرکدام از این ایالات، اختلاف آرا میان دو نامزد اندک یا در حدود خطای نمونه گیری بود که این نشان می‌دهد هیچکدام از این دو نامزد از برتری آشکار بر رقیب خود برخوردار نیست.

این در حالی است که در سطح ملی، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی رویترز / ایپسوس نشان می‌دهد که بایدن در میان تمام رأی دهندگان احتمالی از برتری ۸ درصدی برخوردار است.

کد مطلب 5032678

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