ترامپ رئیس ستاد انتخاباتی خود را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سیانان در گزارشی اعلام کرد که به دنبال اعلام نتایج نظرسنجیهای اخیر مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر سال جاری میلادی در آمریکا و شکست ترامپ در آنها، رئیس جمهور آمریکا «براد پارسکال» (Brad Parscale) رئیس ستاد انتخاباتی خود را برکنار کرد.
شبکه تلویزیونی سیانان در این خصوص اعلام کرد: با تلاش ترامپ برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و نتایج اعلامی در آخرین نظرسنجیهای اخیر، ترامپ «بیل استپین» ( Bill Stepien) را به مدیریت ستاد انتخاباتی خود انتخاب و «براد پارسکال» را عزل کرد.
این در حالی است که نتایج تازهترین نظرسنجی مشترک رویترز و شرکت ایپسوس نشان میدهد، ترامپ جمهوریخواه حدود ۱۰ درصد از رقیب دموکرات خود جو بایدن عقبتر است و این نشان میدهد رأی دهندگان آمریکایی از نحوه عملکرد ترامپ در مهار همه گیری ویروس کرونا ناراضی هستند.
همچنین، شبکه تلویزیونی سیاِنبیسی دیروز چهارشنبه نتایج منتشر شده یک نظرسنجی مشترک توسط «انبیسی» و مؤسسه نظرسنجی «Change Research» را منتشر کرد که نشان میداد «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در ۶ ایالت از ترامپ پیشی گرفته است.
آن طور که نتایج این نظرسنجی نشان میداد، نامزد دموکرات انتخابات سوم نوامبر سال جاری میلادی در ایالتهای آریزونا، فلوریدا، مارولینای شمالی، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی این کشور جلو افتاده است.
نتایج نظرسنجی مذکور در این خصوص نشان داد که شرکت کنندگان در این ۶ ایالت مهم آمریکا امتیاز پایینتری را به ترامپ در زمینه نحوه مدیریت طیفی از موضوعاتی کنونی این کشور داده اند.
براین اساس، جو بایدن در مجموع ۶ ایالت برتری ۴۹ درصدی بر ترامپ با ۴۳ داشته است.
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