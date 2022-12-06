به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران،MITT یکی از پنج نمایشگاه گردشگری برتر در سراسر جهان و بسیار مورد توجه جامعه جهانی گردشگری است. این رویداد بین المللی محیطی مناسب برای فعالانی است که ارتباطات خود را با همکاران و مشتریان گسترده‌تر کنند.

نمایشگاه گردشگری ام آی تی تی امسال ۱۶ تا ۱۸ مارچ ۲۰۲۳ همزمان با ۲۵ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ در محل نمایشگاهی CROCUS EXPO در مسکو دایر خواهد شد.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به نمایندگی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری در نظر دارد زمینه حضور هدفمند نمایندگان و کنشگران صنعت گردشگری ایران در این دوره از نمایشگاه را فراهم تا به معرفی جاذبه‌های بیشمار ایران در زمینه گردشگری، طبیعتگردی و بومگردی، مناطق تاریخی و آثار باستانی و ظرفیت‌های سرمایه گذاری کمک کند.

MITT نمایشگاه تجاری بین المللی مسافرتی و گردشگری در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) است و شرکت در آن امکان برقراری ارتباط مستقیم با آژانس‌های مسافرتی و تور اپراتورهای ۵۲ منطقه روسیه و حدود ۲۰ کشور جهان را فراهم می‌کند.

پیش بینی می‌شود حدود ۵۴۰ شرکت از ۲۰ تا ۲۵ کشور جهان مثل مصر- هند- اندونزی- امارات متحده عربی- ترکیه- تایلند- آفریقای جنوبی- قطر- مالدیو- فیلیپین- مراکش- ونزوئلا- اردن- تونس- بحرین- الجزایر- بلاروس- کوبا- اوگاندا- روسیه- سریلانکا و … در نمایشگاه ۲۰۲۳ شرکت کنند.

شرکت‌های حاضر در نمایشگاه عمدتاً در زمینه اجرای تورهای ورودی، تورهای کروز، دفاتر ملی گردشگری، ادارات گردشگری منطقه‌ای، آژانس‌های مسافرتی، مراکز اطلاع رسانی و انجمن‌ها، هتل‌ها، هتل‌های زنجیره‌ای و سایر امکانات اقامتی، MICE - آژانس‌ها، کارشناسان سفرهای تجاری، مکان‌های میراث فرهنگی و موزه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل، شرکت‌های فناوری مسافرتی، مراکز رزرواسیون، شرکت‌های بیمه، مراکز و کلینیک‌های پزشکی ارائه دهنده خدمات پزشکی در روسیه و خارج از کشور و پارک‌های تفریحی و پارک‌های آبی فعال هستند.

فعالان و کنشگران صنعت گردشگری ایران، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، هتل‌ها، اماکن اقامتی و تفریحی و دیگر دست اندرکاران حوزه گردشگری می‌توانند برای آگاهی از شرایط حضور و همچنین ثبت نام در این نمایشگاه با شماره تلفن‌های واحد گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلران تماس حاصل کنند.