به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهم آذر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به قطع یقین یادآور یکی از تلخ‌ترین و هولناک‌ترین روزهای کاری جامعه خبری و رسانه‌ای ایران در دهه هشتاد است. روزی دهشتناک که عظمت غم و مصیبتش لااقل برای اهالی رسانه به همان یک روز ختم نمی‌شود و همچنان داغش بر دل نشسته است.

رویدادی ناگوار که طی آن یک فروند هواپیمای نظامی c ۱۳۰ ارتش جمهوری اسلامی ایران با ۹۴ سرنشین و خدمه که عمده آن‌ها را خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های گروهی تشکیل می‌داد از تهران برای پوشش خبری رزمایش نظامی عازم منطقه چابهار بود اما پس از نقص فنی هنگام بازگشت به فرودگاه مهرآباد و فرود اضطراری در ساعت ۱۳:۴۵ در شهرک مسکونی توحید واقع در حوالی سه راه آذری دچار سانحه شد و سقوط کرد و علاوه بر جان باختن تمامی سرنشینان هواپیما، شماری از ساکنان بلوک مسکونی این شهرک نیز جان به جان آفرین تسلیم کردند.

در پی این حادثه بود که بسیاری از مقامات لشگری و کشوری در قالب پیام‌های متفاوت تسلیت با حادثه دیدگان ابراز همدردی کردند. حادثه‌ای که به گفته بسیاری از افراد یکی از رویدادهای کم نظیر در حوزه سوانح هوایی و حوزه فعالیت خبری ایران توصیف کردند. اتفاقی غم‌انگیز که اهالی باسابقه رسانه و عکاسان خبری در آن روزهای خوب به خاطر می‌آورند که چه عزیزان و مهربانانی در حوزه رسانه از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف با هزاران آرزو و رؤیا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

اگرچه آن روزها مانند دوران امروز آنچنان خبری از کلیپ و نماهنگ و فضای مجازی نبود، اما مدتی پس از این حادثه دلخراش بود که از پس تصاویر دهشتناک هواپیمای سقوط کرده در شهرک مسکونی توحید، مراسم باشکوه تشییع پیکر شهدای حادثه سی ۱۳۰ در تهران و همچنین ابراز همدردی خانواده این شهدا و مردم بر سر مراز این عزیزان، قطعات موسیقایی و کلیپ‌هایی تولید شده که هریک به سهم خود تلاش کردند با این حادثه ابراز همدردی کنند.

یکی از این ملودی‌ها و موسیقی‌هایی که به شدت روی این کلیپ‌ها و تصاویر جای ویژه‌ای باز کرد و حتی منجر به محبوب‌تر شدن و افزایش شهرت آن شد، قطعه «سلام آخر» از آلبوم موسیقی «سلام آخر» به خوانندگی احسان خواجه امیری بود که ترانه این اثر را اهورا ایمان و آهنگسازی و تنظیم نیز به عهده علیرضا کهن دیری بود.

یک موسیقی به یاد ماندنی که بر اساس بسیاری از نظرسنجی‌های مردمی و تخصصی حوزه موسیقی یکی از چندین اثر ماندگار تاریخ موسیقی پاپ ایران به ویژه در دهه هشتاد است و دربرگیرنده ویژگی‌هایی است که همواره در حوادث و اتفاقات مشابه با سانحه سی ۱۳۰ مورد توجه تهیه‌کنندگان و برنامه سازان تلویزیونی قرار گرفته و همچنان نیز مورد توجه است.

این ملودی گرچه در بازه زمانی تقریباً دو سال از سانحه سی ۱۳۰ تولید شد اما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و برجستگی‌هایش که حتی منجر به محبوبیت آن هم شد، استفاده از آن در کلیپ‌ها و نماهنگ‌هایی است که پیرامون این موضوع ساخته شده‌اند. اثری ممتاز در کارنامه فعالیت‌های احسان خواجه امیری به عنوان یکی از بهترین خوانندگان پاپ کشورمان که با بهره‌مندی از یک گروه حرفه‌ای از شاعر و آهنگساز و نوازنده حرفه‌ای توانست اثر ماندگاری را در کارنامه کاری خود ثبت کند. اثری محزون که به دلیل نگاه مخاطب شناسانه و جامعه شناختی که گروه سازنده به حال و هوای جامعه ایرانی داشتند اثری را پیش روی مخاطب قرار داد که می‌تواند با آن احساس همذات پنداری کرده و ارتباط حسی خوبی با آن برقرار کند.

به هر ترتیب هفدهمین سالگرد سانحه دلخراش سی ۱۳۰ بهانه‌ای شد تا ضمن گرامیداشت شهدای گرانقدر این سانحه به ویژه شهدای ارجمند رسانه، رجعتی به موسیقی داشته باشیم که یادآور خاطرات تلخ خبرنگاران و عکاسانی است که دوستانشان از پس این حادثه دلخراش آسمانی شدند.

شادی روحشان صلوات و فاتحه‌ای قرائت می‌کنیم.