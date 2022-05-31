به گزارش خبرنگار مهر، احسان خواجه امیری خواننده موسیقی پاپ کشورمان که طی ماه‌های گذشته حضور کمتری در اجراهای زنده داشت، روز پنجم تیرماه سال جاری تازه‌ترین کنسرت خود را در تالار اسپیناس تهران برگزار خواهد کرد.

در این کنسرت که بلیت فروشی روز پنجم تیرماه آن نیز به پایان رسیده، احسان خواجه امیری با ارکستری متفاوت به رهبری آرمین قیطاسی تعدادی از آثار منتخب خود را برای طرفداران اجرا می‌کند. این در حالی است که بلیت‌های کنسرت پیش رو از ۱۷۰ تا ۴۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

این خواننده طی پست‌هایی که در صفحه مجازی خود منتشر کرده از برگزاری کنسرتی خبر داده که قرار است در حال و هوای متفاوت‌تری نسبت به کنسرت‌های قبلی اش پیش روی مخاطبان قرار گیرد. این در حالی است که استفاده از ارکستری متشکل از سازهای کلاسیک در کنار سازهای رایج کنسرت‌های پاپ از دیگر ویژگی‌هایی است که خواجه امیری امیدوار است شرایط متفاوتی را برای او رقم بزند.

احسان خواجه امیری که طی ماه‌های گذشته عمده فعالیت خود را در حوزه تک آهنگ‌ها معطوف کرده و در حوزه کنسرت‌ها تقریباً حضور موثری نداشت، در تازه‌ترین فعالیتی که از وی در فضای عمومی منتشر شد، آهنگ «کوچ» را برای مخاطبان عرضه کرده بود.