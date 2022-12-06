به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف در نشست خبری چهارمین همایش ملی خیر ماندگار که در همین سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از سرفصل‌های اصلی سازمان بخش امور خیریه است، اظهار داشت: وقف یکی از شاخص‌های امر خیر است و نمی‌توان امور خیریه را رها کنیم و از وقف نامی نبریم.

وی با بیان اینکه توسعه امر خیر در جامعه یکی از رسالت‌های سازمان اوقاف به شمار می‌رود عنوان کرد: تسهیلگری برای مؤسسات خیریه و مؤسسات اجتماعی از دیگر وظایف سازمان محسوب می‌شود. ضرورت دارد سازمان اوقاف در توسعه امر خیر در کنار مؤسسات و خیریه‌های اجتماعی قرار گیرد تا با امر تحقیق و پژوهش مسائل خیر را در کشور توسعه دهد بر همین اساس یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته با همکاری پژوهشکده آلا صورت گرفت برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی است.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف با اشاره به اینکه پیشینه امر خیر در ایران به پیشینه امر احسان باقیات و صالحات و وقف بر می‌گردد، گفت: پیشرفت کشور مدیون امر وقف است و بسیاری از کتابخانه ها، بیمارستان‌ها و مراکز علمی موقوفه هستند. پیشرفت علمی کشور مدیون وقف است. در کشوری زندگی می‌کنیم که ساختار وقف اول در مساجد شکل گرفت و بعد از آن امر خیر در موضوعات اجتماعی و اقتصادی ورود جدید داشت به گونه‌ای که امروز یک هزار و ۱۲۷ مرکز درمانی و بهداشتی کشور موقوفه یا از ساختار خیره هستند.

شرفخانی ادامه داد: امروزه موقوفات قابل توجهی برای امر سرپرستی و کمک به فقرا است که شامل ۵۸ دارالایتام و ۴ هزار موقوفه برای پشتیبانی از ایتام می‌شوند. همچنین توسعه شهری، روستایی و شهر سازی بر مبنای موقوفات شکل گرفته است. معماری دینی و ایرانی اسلامی بر مبنای وقف بوده و برای رفع اختلاف خانواده‌ها و همچنین امر ازدواج موقوفاتی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه ساختار موقوفات ساختاری تشکیلاتی و مردمی است، گفت: موقوفات قبل از شکل‌گیری مؤسسات و NGO ها با یک ساختار جمعی و تشکیلاتی بسیاری از امور را در کشور اداره کرده است بر همین اساس ضرورت دارد نهادهای حاکمیتی بحث تسهیلگری و حمایتی از این مؤسسات را عهده دار شوند از این رو لازم است یک راهبردی برای این اقدام صورت بگیرد که این نیازمند فعالیت‌های علمی است یکی از فعالیت‌های علمی در این حوزه برگزاری همایش‌های علمی است.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف در پایان خاطرنشان کرد: امسال چهارمین همایش ملی خیر ماندگار با موضوع ظرفیت‌های نیکوکاری در وقف در پیشرفت ایران برگزار می‌شود.

در ادامه محمد صالح طیب نیا رئیس همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: چهارمین همایش ملی خیر ماندگار دهه دوم اسفند ماه سال جاری، طی دو روز با حضور حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود. بر همین اساس پژوهشگران می‌توانند تا تاریخ ۱۴ دی ماه آثار علمی خود را به سایت همایش ارسال کنند. همچنین لازم به ذکر است پنل‌های علمی این همایش به صورت مجازی برگزار خواهد شد تا محققان بتوانند از مطالب ارائه شده بهره ببرند.

وی افزود: مهمترین اهداف این همایش تقویت ارتقای جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر، ایجاد فرصت گردهمایی و گفتگوی عالمان و پژوهشگران در حوزه امر خیر، زمینه سازی برای نزدیک تر شدن بازیگران عرصه پیشرفت در بخش‌های دولتی، خصوصی و غیر دولتی، هدایت فعالیت‌های خیریه به دانش بنیان شدن و… است.

در ادامه حجت الاسلام علی دیانی مدیر عامل پژوهشکده آلا به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: بنیاد راهبری خیریه آلا در عرصه‌های مختلفی فعالیت‌های نیکوکارانه و خیرخواهانه‌ای را داشته است. لازم به تاکید است در اسلام تولید ثروت مذمت نشده و ممدوح است چرا که با این تولید شاهد اشتغال‌زایی، عزت آفرینی، خدمت به مردم و… خواهیم بود بنابراین آن چیزی که مذمت شده انباشت ثروت است.

وی افزود: جامعه‌ای پویا و ارزشمند است که مردم در میدان امر خیر باشند از این جهت در بنیاد آلا به این نتیجه رسیدیم به جای اینکه یک خیر باشیم به صورت علمی به امر خیر و خیریه‌ها کمک کنیم تا بتوان این امر را در جامعه به صورت علمی توسعه داد.