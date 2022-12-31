به گزارش خبرنگار مهر، دومین پیش‌همایشِ چهارمین همایش ملی خیر ماندگار با موضوع «زنان، نیکوکاری و پیشرفت ایران» برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این همایش شنبه ۲۴ دی‌ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار است.

در این نشست، نزهت احمدی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، مرضیه استکی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان و مهری بهار، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

همچنین دبیری این نشست را محمدصالح طیب‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و رئیس پژوهشکده آلاء بر عهده دارد.

علاقه‌مندان جهت مشاهده این نشست در بستر مجازی می‌توانند در زمان برگزاری آن به لینک https://b2n.ir/4th_conf مراجعه فرمایند. یادآور می‌شود چهارمین همایش ملی خیر ماندگار اسفندماه سال جاری با موضوع «ظرفیت‌ها و کارکردهای نیکوکاری و وقف در پیشرفت ایران» برگزار می‌شود.