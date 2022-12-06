سازوکار عرضه خودروهای خارجی در بورس اعلام شد/ تعیین سود ۱۵ درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در نشست روز یکشنبه ۲۹ آبان کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا تعیین شد.

بر اساس تصمیمات این کارگروه، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام شده واردکننده و سود منصفانه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شود.

همچنین در این نشست مقرر شد سود منصفانه، ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو باشد. این ۱۵ درصد شامل سود وارد کننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه شبکه است.

سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (قیمت پایه) تعیین می‌شود.

حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر هزینه‌های مرتبط با ترخیص در زمان ترخیص به‌صورت کامل توسط واردکننده پرداخت می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا، پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود.

شایان ذکر است، هیأت وزیران در تصویب نامه شماره ۱۳۹۳۷۳. ت ۶۰۴۷۵ ه مورخ ۰۷/‏۰۸/‏۱۴۰۱‬ بند دوم تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰. ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ را به این شرح اصلاح کرده بود: «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.»