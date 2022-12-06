تشکیلات خودگردان: اجازه نمی‌ دهیم صهیونیست ها از مجازات فرار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «نبیل ابوردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که فلسطین عضو دیوان کیفری بین المللی است و این حق هر شهروند فلسطینی است که برای بازخواست و مجازات سران جنایتکار رژیم صهیونیستی طبق قوانین بین الملل به این دادگاه مراجعه کند.

وی طی اظهاراتی در واکنش به سخنان یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اجازه تحقیق و بازجویی از نظامیان این رژیم توسط دادگاه کیفری بین المللی را نمی‌دهد، گفت که هرگز اجازه نمی‌دهیم اشغالگران صهیونیست از مجازات فرار کنند.

«نبیل ابوردینه» تصریح کرد: ما به قوانین بین المللی پایبندیم و اجازه نخواهیم داد رژیم صهیونیستی از مجازات به سبب جنایات خود علیه ملت فلسطین و مقدسات اسلامی و مسیحی آن فرار کند.

وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید به قوانین بین الملل پایبند بوده و به اشغال سرزمین‌های فلسطینی و تجاوزات علیه فلسطینیان پایان دهد، در غیر اینصورت به موجب قوانین بین الملل مورد مجازات قرار می‌گیرد.

سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین عنوان کرد: اگر جهانیان به دنبال صلح و آرامش در منطقه هستند، باید رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات و اشغالگری خود در سرزمین فلسطین بازخواست و مجازات کنند.