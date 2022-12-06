عملیات های قدس واکنش صریح به جنایت های رژیم صهیونیستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، گروه های مقاومت فلسطینی در یک نشست خبری در شهر غزه تاکید کردند که عملیات های قدس واکنش صریح به جنایت های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی و مسجدالاقصی بود.

گروه های مقاومت فلسطین افزودند: دشمن صهیونیستی همچنان به جنایت ها و اقدامات نژادپرستانه خود علیه سرزمین و مقدسات فلسطین ادامه می دهد و شهرک نشینان صهیونیست به صورت روزانه مشغول یورش به مسجدالاقصی تحت حمایت و حفاظت نظامیان صهیونیست هستند.

گروه های فلسطینی تصریح کردند: دشمن صهیونیستی از شانزده سال پیش محاصره ظالمانه غزه را شروع کرده است و این محاصره همه جنبه های زندگی ساکنان این منطقه اعم از اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است ولی آنها همچنان ثابت قدم، قوی و صبور هستند.

گروه های فلسطینی ضمن ابراز تعجب از اقدامات برخی رژیم های عربی در زمینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در سایه جنایت های این رژیم علیه ملت فلسطین، تاکید کردند: شهر قدس و مسجدالاقصی و آثار تاریخی فلسطین خط قرمز است و هرگز به دشمن اجازه نخواهیم داد آنها را یهودی سازی کند.

گروه های مقاومت فلسطین در پایان از ملت فلسطین خواستار تشدید مقاومت با تمام ابزارهای ممکن به منظور مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی شدند.