مقاومت ملت فلسطین، مانع از یهودی ‌سازی قدس خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «شیخ رائد صلاح» رئیس جنبش اسلامی در سرزمین‌ های اشغالی ۱۹۴۸ تاکید کرد که توطئه‌ های شوم دشمن صهیونیستی علیه مسجد الاقصی کاملا علنی شده و دیگر بر کسی پوشیده نیست.

شیخ رائد صلاح تصریح کرد که رژیم صهیونیستی به دنبال یهودی ‌سازی قدس و تمام آثار تاریخی و دینی این شهر است، برغم تجاوزات و توطئه ‌های دشمن صهیونیستی در مسجد الاقصی در طول تاریخ، پیروز ملت فلسطین خواهد شد.

شیخ صلاح اظهار داشت که مسجد الاقصی فراتر از تمامی توطئه‌ ها و دسیسه ‌های دشمن و طرح‌های یهودی ‌سازی است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی، رهبر جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ را به بهانه های امنیتی ممنوع السفر کرده است.

گفتنی است، طی ۱۵ سال گذشته مسئولان رژیم صهیونیستی اجازه ورود شیخ رائد صلاح به مسجدالاقصی را نداده اند، وی بیشتر مواقع در زندان های رژیم صهیونیستی حبس بوده و یا در حصر بوده است و اجازه ورود به قدس اشغالی را نیز نداشته است.

رهبر جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی ۱۹۴۸، از سال ۲۰۱۰ بارها از طرف مسئولان رژیم صهیونیستی بازداشت و حبس شده است و علت اصلی این اقدامات ظالمانه علیه او، مخالفت شیخ صلاح با سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در قدس و مسجدالاقصی بوده است.