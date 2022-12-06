جهاد اسلامی فلسطین: آماده واکنش به تهدیدات مقامات صهیونیست هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سبق ۲۴، «خضر حبیب» از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت که مقاومت فلسطین آماده واکنش به تهدیدات «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: تهدیدات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در زمینه تشدید اقدامات علیه غزه و کرانه باختری، هرگز منجر به نگرانی مقاومت فلسطین نخواهد شد.

خضر حبیب با بیان اینکه مقاومت فلسطین برای پاسخ به هر گونه تهدید یا تجاوز رژیم صهیونیستی آمادگی کافی دارد، خاطر نشان کرد این رژیم در تلاش است به غزه اتهام بزند و آن را عامل شعله‌رور شدن مقاومت در کرانه باختری عنوان کند.

این در حالی است که گانتز امروز به ارتش صهیونیستی دستور دارد که آماده هر گونه رخدادی باشند که باعث تنش در کرانه باختری خواهد شد.

همچنین پیش از این اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرده بود که تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی از جمله بنی گانتز وزیر جنگ این رژیم علیه ملت فلسطین غیر قابل قبول است.