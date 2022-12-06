یورش ده ها صهیونیست به مسجدالاقصی/ زخمی شدن سه فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، اداره اوقاف اسلامی فلسطین در قدس اشغالی اعلام کرد که ده‌ها شهرک نشین صهیونیست از سمت باب المغاربه به مسجدالاقصی یورش بردند و نظامیان صهیونیست مانع از ورود نمازگزاران فلسطینی به این مسجد شدند.

بر اساس اعلام اداره اوقاف قدس اشغالی، شهرک نشینان صهیونیست پس از یورش به مسجدالاقصی آئین تلمودی در آن به جا آوردند و به صورت تحریک آمیزی در محوطه این مسجد اقدام به گشت زنی کردند.

این در حالی است که فعالان فلسطینی خواستار حضور گسترده نمازگزاران در مسجدالاقصی به منظور ناکام گذاشتن طرح‌های شهرک نشینان صهیونیست در اعیاد یهودی علیه این مسجد شدند.

گفتنی است، مسجدالاقصی روزانه شاهد یورش شهرک نشنیان صهیونیست به این مسجد است و هدف مسئولان صهیونیست از این اقدام تقسیم زمانی و مکانی آن است.

در خبر دیگر مربوط به فلسطین اینکه هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در حمله امروز نظامیان صهیونیست به شهر بیره و درگیری با فلسطینیان، ۳ نفر از جمله یک کودک فلسطینی زخمی شدند.

اما مبارزان مقاومت نیز در واکنش به به جنایت‌های صهیونیست‌ها، به سمت نظامیان صهیونیست در شهرک بیت امر در شمال الخلیل تیراندازی کردند.