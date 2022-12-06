دریافت 14 MB کد مطلب 5648867 https://mehrnews.com/xZ2K2 ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۹ کد مطلب 5648867 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۹ پرچم فلسطین در جشن پیروزی بازیکنان تیم ملی مراکش بازیکنان تیم ملی مراکش بعد از پیروزی تاریخی برابر تیم ملی اسپانیا با پرچم فلسطین عکس یادگاری گرفتند. کپی شد مطالب مرتبط فیلم پنالتیهای مراکش و اسپانیا / خداحافظی شاگردان انریکه با جام ماراتن پنالتیها جان ماتادورها را گرفت/ طلوع مغرب در شب تار اسپانیا برنامه روز پایانی مرحله یک هشتم نهایی/ کدام دو تیم صعود میکنند؟ قهرمان غایب جام جهانی قطر سایه روشن کیروش در تیم ملی ایران/ دنده عقب «تاج» به دیوار خورد! شادی خیابانی مردم مراکش پس از شکست اسپانیا در جام جهانی رکوردهای تاریخی آفریقا/ از کسب ۲۴ امتیاز تا برد نخست مقابل برزیل شادی مردم غزه از برد تیم ملی فوتبال مراکش برابر اسپانیا شادی امیر قطر پس از پیروزی مراکش برابر اسپانیا خوشحالی عجیب هوادار مراکشی پس از پیروزی برابر اسپانیا مراحل ترسیم دیوارنگار سنصلی فی القدس در مرزهای فلسطین اشغالی برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین تیم ملی فوتبال مراکش جام جهانی 2022 قطر جام جهانی قطر اسپانیا پرچم
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