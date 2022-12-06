به گزارش خبرنگار مهر، روز آخر از مرحله یک هشتم نهایی بیست و دومین دوره رقابتهای جام جهانی از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز با دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و مراکش در ورزشگاه اجوکیشن قطر پیگیری شد که طی آن جدال دو تیم در ۱۲۰ دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید اما در ضربات پنالتی مراکش ۳ بر صفر پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد.

تیم ملی فوتبال اسپانیا ناکام بزرگ مرحله یک هشتم نهایی

این دیدار در شرایطی آغاز شد که اسپانیا در مرحله مقدماتی تیم پرقدرتی نشان داد و تصور می‌شد برابر نماینده آفریقا کار چندان سختی برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی نداشته باشد اما زمانی که بازی شروع شد معادلات تغییر کرد.

آبی پوشان اروپایی در نیمه اول تلاش زیادی کردند تا دروازه مراکش را باز کنند اما بازی خوب و دفاع کم نقص این تیم اجازه نداد اسپانیا به خواسته اش برسد. اتفاقی که در نیمه دوم هم رخ داد و با وجود موقعیت‌هایی که ماتادورها روی دروازه حریف خلق کردند، نتوانستند دروازه را باز کنند.

صحنه‌ای از جدال سخت و نفس گیر تیم‌های اسپانیا و مراکش

با تساوی بدون گل در ۹۰ دقیقه کار به وقت‌های اضافه کشید که در دو وقت ۱۵ دقیقه‌ای هم همین نتیجه تکرار شد و شاگردان انریکه تلاش زیادی کردند تا در جریان بازی کار حریف را تمام کنند اما در نهایت ضربات پنالتی تعیین کننده برنده این دیدار شد.

در ضربات پنالتی تیم ملی فوتبال اسپانیا نتوانست هیچکدام از ضرباتش را گل کند و این مراکش بود که از چهار ضربه زده شد سه بار دروازه حریف را باز کرد و در نهایت ۳ بر صفر حریف مدعی قهرمانی خود را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.