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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر:

طرح‌های هادی در استان بوشهر با رویکرد گردشگری اجرا می‌شوند

طرح‌های هادی در استان بوشهر با رویکرد گردشگری اجرا می‌شوند

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: طرح‌های هادی در استان بوشهر با رویکرد گردشگری اجرا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم صبح یکشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتی با بیان اینکه روستاها برای تبدیل شدن به مناطق گردشگری هدف گذاری می‌شوند، اظهار کرد: طرح‌های هادی با رویکرد گردشگری در استان بوشهر اجرا خواهند شد.

وی اضافه کرد: در این خصوص اجرای طرح هادی را در روستاهایی با همین رویکرد جهت تبدیل شدن به روستاهای هدف گردشگری آغاز کرده‌ایم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: در مناطق گردشگری، شبکه معابر آنها خاص اجرا می‌شود و در توزیع اعتبارات نیز این مناطق ویژه دیده می‌شوند.

توسعه بوم‌گردی

وی گفت: بنیاد مسکن اجرای طرح هادی در روستاها را برعهده دارد و اداره میراث فرهنگی به احداث منازل بوم‌گردی کمک می‌کند.

مقدم اضافه کرد: در هر روستایی که پتانسیل عرضه محصولات کشاورزی را داشته باشیم، از طریق پرداخت تسهیلات ساخت ارزان قیمت واحدهای مسکونی تجاری احداث خواهد شد.

کد مطلب 5651936

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