به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم صبح یکشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتی با بیان اینکه روستاها برای تبدیل شدن به مناطق گردشگری هدف گذاری می‌شوند، اظهار کرد: طرح‌های هادی با رویکرد گردشگری در استان بوشهر اجرا خواهند شد.

وی اضافه کرد: در این خصوص اجرای طرح هادی را در روستاهایی با همین رویکرد جهت تبدیل شدن به روستاهای هدف گردشگری آغاز کرده‌ایم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: در مناطق گردشگری، شبکه معابر آنها خاص اجرا می‌شود و در توزیع اعتبارات نیز این مناطق ویژه دیده می‌شوند.

توسعه بوم‌گردی

وی گفت: بنیاد مسکن اجرای طرح هادی در روستاها را برعهده دارد و اداره میراث فرهنگی به احداث منازل بوم‌گردی کمک می‌کند.

مقدم اضافه کرد: در هر روستایی که پتانسیل عرضه محصولات کشاورزی را داشته باشیم، از طریق پرداخت تسهیلات ساخت ارزان قیمت واحدهای مسکونی تجاری احداث خواهد شد.