معاونان وزیر ورزش دومین پست را هم گرفتند/بازگشت به انتخابات سنتی!

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک به منظور تعیین ترکیب جدید هیات رئیسه و هیات اجرایی این کمیته صبح امروز سه شنبه در تالار پارالمپیک برگزار شد و پس از رای گیری رئیس، نواب رئیس، خزانه دار، بازرس و اعضای هیات اجرایی این کمیته انتخاب شدند.

محمود خسروی وفا که طی ۲۱ سال گذشته ریاست کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده داشته است ریاست مجمع را بر عهده داشت و سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان نیز مهمان ویژه این مجمع بودگ

گزارش کامل خبرنگار مهر از مجمع انتخابات کمیته ملی پارالمپیک را می‌خوانید:

حضور حمید سجادی وزیر ورزش در مجمع پارالمپیک

شروع خسروی وفا با شوخی سن و سال!

در آغاز مجمع انتخاباتی محمود خسروی وفا با بیان اینکه از حضور اعضا در نشست تشکر می‌کنم، گفت: از شما ممنونم که چهار سال پیش به من رای اعتماد دادید و کمک کردید یک دوره دیگر کنار شما باشم، در این مجمع من از همه سن و سال بیشتری دارم البته جسارت نمی‌کنم و اصلاً اشاره‌ای به بانوان ندارم (خنده).

ورزش جانبازان مولد انقلاب است

وی ادامه داد: ورزش جانبازان و معلولان مولد بعد از انقلاب بوده است، خدا را شاکریم این ورزش مردمی شکل گرفت و جایگاه خوبی در دنیا دارد؛ نگاه سازمان‌های جهانی به کمیته ملی پارالمپیک هم دلیل آن است. بستری برای خدمت به وجود آمد البته که ابتدای آن یا در برخی شهرستان‌ها دیده نمی‌شوند. محور اصلی کار ما مدیران، ورزشکاران و مربیان گم‌نام هستند.

کار پارالمپیک قائل به شخص نیست

خسروی وفا با بیان اینکه کار تیمی در این ۴۰ سال بوده و از شهرستان‌ها و فدراسیون‌ها و مجلس و دولت شکل گرفته که می‌گوید کار پارالمپیک قائم به شخص نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از ورزشکاران و مدیران دیگر در بین ما نیستند و برخی هم شهید شده‌اند. جامعه پارالمپیک در تمام ادوار انقلاب شهید داده است.

هفتمین مجمع انتخابات کمیته ملی پارالمپیک

خیلی‌ها در بین ما نیستند

رئیس کمیته ملی المپیک با نام بردن از برخی فعالان ورزش جانبازان و معلولان تصریح کرد: باید یاد و خاطره خیلی‌ها را گرامی بداریم، کسانی که امروز به هر دلیلی کنار ما نیستند و بعضاً شهید شده‌اند. ورزش جانبازان و معلولان در همه عرصه‌ها شهید داده است.

گفته بودم «بت» نسازید

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه ۴ سال پیش پس از خداحافظی از مجمع فدراسیون جانبازان و معلولین گفتم بت نسازید و بی‌خودی کسی را بزرگ نکنید، تاکید کرد: همه این بسترها را انقلاب اسلامی فراهم کرده و می‌بینید در این جنگ با استکبار، تمام جهان مقابل مردم ایستادند و مردم را تحت فشار قرار دادند. ربات‌های مجازی به جای بمب و سوت و اسلحه وارد عمل شده‌اند اما خدا را شکر جمع شده و مملکت وضعیت خودش را پیدا کرده است.

به هیچ نهادی بدهی نداریم

خسروی وفا همچنین گفت که پارالمپیک تا امروز کوچک‌ترین بدهی به هیچ نهادی ندارد، امروز ١٨ میلیارد و ١٠٠ هزار دلار در حساب مان است.

وی با کسب حلالیت از همه حتی مردم گفت: در حد بضاعت کارم را انجام دادم، آنجا که کوتاهی شده شاید به خاطر شرایط بوده است اما ان شالله که همه حلال می‌کنند.

حضور ۵۰ عضو در مجمع

به گفته تابع از مجموع ٥٣ عضو دارای حق رای مجمع کمیته ملی پارالمپیک ٥٠ نفر حضور دارند. وی همچنین به فدراسیون‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند و مصوبات اساسنامه در این زمینه اشاره کرد و گفت: طبق اساسنامه نماینده فدراسیون با معرفی نامه رسمی هیات رئیسه در مجمع می‌تواند شرکت کند و رای بدهد، از طرف بدمینتون و دوچرخه سواری این اقدام انجام شده است.

به گفته تابع فدراسیون سوارکاری دارای حضور نماینده خود با حق رای مکاتبه‌ای با کمیته ملی پارالمپیک نداشته است اما با رای موافق اعضای مجمع مصوب شد که وی هم در مجمع رای داشته باشد. سینا کلهر، مرتضی نجفی و سید قاسم قاسمی اعضای غایب در این بخش بودند.

تابع، مناف هاشمی، خسروی وفا و سجادی در مجمع پارالمپیک

سه نامزد ریاست انصراف دادند تا کارگری رئیس شود!

در ادامه رای گیری برای انتخابات ریاست در دستور کار قرار گرفت اما پیش از آغاز رای گیری سیدمحمد شروین اسبقیان، سید محمد پولادگر و محمدرضا مظلومی از انتخابات ریاست انصراف دادند. با این سه انصراف غفور کارگری به عنوان رئیس کمیته پارالمپیک جانشین محمود خسروی وفا خواهد شد. جلیل کوهپایه زاده دیگر نامزد ریاست است که بعید به نظر می‌رسد شانسی داشته باشد.

ریاست کارگری رسمی شد

در رای گیری برای تعیین رئیس جدید غفور کارگری و جلیل کوهپایه زاده به ترتیب صاحب ٣٩ و ١٠ رای شدند. یک رای هم به نام خسروی وفا داخل صندوق انداخته شد که باطل اعلام شد. بدین ترتیب با رای اعضای مجمع انتخاباتی، غفور کارگری به عنوان رئیس جدید کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد.

وی دومین رئیس کمیته ملی پارالمپیک در تاریخ ٢١ ساله این کمیته است، ریاست پارالمپیک طی دو دهه گذشته بر عهده محمود خسروی بوده است.

مطابق با پیش بینی‌ها غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک شد

پولادگر تک کاندیدای نایب رئیسی شد

انتخاب نواب رئیس دومین بخش از مجمع انتخابات کمیته پارالمپیک بود. غفور کارگری از کاندیداهای این بخش بود که با انتخاب شدن به عنوان رئیس در رای گیری شرکت نخواهد داشت. بدین ترتیب سید محمد پولادگر و هادی رضاییدو کاندیدای بخش بودند که البته پیش از رای گیری هادی رضایی هم اعلام انصراف کردند. بدین ترتیب رای گیری در این بخش تنها با حضور پولادگر به عنوان تک کاندیدا برگزار شد.

انصراف سه کاندیدا از نایب رئیسی بانوان

همچنین رقیه اله کرمی، مژگان نصیری، فریبا محمدی، مریم شکوهی، سیما لیموچی و مریم کاظمی پور هم کاندیداهای نایب رئیسی بودند که پیش از آغاز رای گیری

کرمی، شکوهی و نصیری کناره گیری خود را اعلام کردند. بنابراین رای گیری برای تعیین نایب رئیس بانوان با لحاظ کردن فریبا محمدی سیما لیموچی و مریم کاظمی پور انجام شد.

معاون وزیر به ترکیب مجمع اضافه شد

بعد از رای گیری برای تعیین رئیس و پیش از رای گیری برای تعیین نواب رئیس، سینا کلهر معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و عضو مجمع به ترکیب اعضای حاضر اضافه شد. بدین ترتیب در رای گیری برای تعیین نواب رئیس رای ٥١ عضو مجمع به حساب خواهد آمد.

پولادگر هم معاون وزیر ورزش است و هم نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک

پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک شد

در رای گیری برای تعیین نایب رئیس بخش مردان کمیته ملی پارالمپیک، سید محمد پولادگر به عنوان تک کاندیدای این بخش صاحب ٣٧ رای شد. در این بخش ١٤ رای به صورت سفید یا به نام هادی رضایی به صندوق انداخته شد که باطل به حساب می‌آید. طبق اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک رای نصف به علاوه یک نفر از اعضای مجمع برای تعیین نایب رئیس لازم است.

بدین ترتیب پولادگر با کسب ٣٧ رای نایب رئیس جدید کمیته ملی پارالمپیک شد. وی در انتخابات دوره پیشین کمیته به عنوان بازرس انتخاب شده بود.

مریم کاظمی پور نایب رئیس بانوان شد

در رای گیری برای تعیین نایب رئیس بانوان مریم کاظمی پور هم ٣٠ رای را به خود اختصاص داد. با در نظر گرفته اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک و رای لازم برای تعیین نایب رئیس بانوان، مریم کاظمی پور متصدی این پست شد.

مریم کاظمی پور دومین نایب رئیس وزارت ورزش در کمیته پارالمپیک

تعیین عجیب خزانه دار بدون رای گیری

ادامه مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک به تعیین خزانه دار اختصاص داشت. برای تصدی این بخش سه کاندیدا تایید صلاحیت شده بودند که پیش از رای گیری مهدی گودرزی و محمد تقی نامی انصراف دادند. بنابراین نعیمه نعیمی تک کاندیدای این بخش بود. با پیشنهاد محمود خسروی وفا، وی بدون رای گیری مکتوب و با بالا بردن دست اعضای مجمع به عنوان خزانه دار انتخاب شد.

ماندگار فرد بدون رای گیری مکتوب بازرس شد

پیش از رای گیری برای تعیین بازرس کمیته ملی پارالمپیک، علی کشفیا و سید قاسم قاسمی اعلام کناره گیری کردند. بدین ترتیب امیر ماندگار فرد تک کاندیدای بازرسی شد. با پیشنهاد خسروی وفا، رای گیری مکتوب این بخش هم از دستور کار مجمع خارج شد تا اعضای حاضر از طریق بالا بردن رای خود را اعلام کنند. با این شیوه ماندگار فرد به عنوان خزانه دار معرفی شد.

انصراف ٣ کاندیدا از رای گیری برای انتخاب هیات اجرایی

بخش پایانی مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک به تعیین اعضای هیات اجرایی اختصاص داشت. علی کشفیا، سید قاسم قاسمی، رقیه اله کرمی، الهه شیعه، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، سید محمد کاظم واعظ موسوی، فریبا محمدی، امیر ماندگار فرد، مریم شکوهی، مریم کاظمی پور، هادی رضایی، عباس نظریان، جلیل کوهپایه زاده، سیما لیموچی. سید محمد شروین اسبقیان ١٦ کاندیدای این بخش بودند.

البته پیش از رای گیری ماندگار فرد و کاظمی پور حذف شدند و عباس نظریان، سیما لیموچی و قاسم قاسمی انصراف دادند.

معرفی ٥ عضو هیات اجرایی و تعیین نفر ششم در دور دوم

با رای اعضای مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک ٥ عضو از ترکیب ٦ نفره هیات اجرایی مشخص شد. بر این اساس علی کشفیا (٤٣ رای)، سید شروین اسبقیان (٤٠ رای)، محمدرضا مظلومی (۳٨ رای)، مژگان نصیری (٣٦ رای) و هادی رضایی (٢٨ رای) به عنوان اعضای هیات اجرایی صاحب رای لازم از اعضای حاضر شدند.

همچنبن بر اساس رای گیری انجام، رقابت میان رقیه الله کرمی و محمدکاظم واعظ موسوی برای تعیین نفر ششم به دور دوم کشیده شد.

حمید سجادی در مجمع انتخابات کمیته ملی پارالمپیک

تعیین نفر ششم هیات اجرایی

در دور دوم رای گیری برای تکمیل ترکیب هیات اجرایی و بر اساس شمارش آرای ماخوذه، رقیه الله کرم وارد ترکیب هیات اجرایی شد. بدین ترتیب ترکیب هیات اجرایی با حضور علی کشفیا، سید شروین اسبقیان، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، هادی رضایی و رقیه الله کرم کامل شد.

ترکیب ۱۱ نفره مشخص شد

ترکیب جدید هیات رئیسه و اجرائی کمیته ملی پارالمپیک به این شرح است:

* رئیس

غفور کارگری

* نایب رئیس

سید محمد پولادگر

* نایب رئیس بانوان

مریم کاظمی پور

* خزانه دار

نعیمه نعیمی

* بازرس

امیر ماندگار فرد

* هیات اجرایی

علی کشفیا، سید شروین اسبقیان، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، هادی رضایی و رقیه الله کرم

تبریک سجادی به منتخبین مجمع

حمید سجادی در پایان مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک به اعضای منتخب تبریک گفت و خطاب به محمود خسروی وفا بابت سال‌ها مدیدیت در پارالمپیک خدا قوت گفت و برای او در کمیته ملی المپیک ارزوی موفقیت کرد. وی ادامه داد: قول می‌دهم همه توان و ظرفیت را در اختیار بگذاریم تا دل مردم و رهبر را شاد کنید.

سجادی با اشاره به اینکه ورزش ایران بعد از فراقات از جام جهانی وارد عرصه جهانی کشتی و وزنه برداری شد، گفت: این راه ادامه دارد، امیدواریم چراغ ورزش به دست اهالی پرفروغ باشد و پرچم کشورمان در میادین مختلف به اهتزاز درآید.

وزیر ورزش تاکید کرد: به سهم خودم از حضور و شکیبایی اعضای مجمع تشکر می‌کنم و ان شالله که توفیقات کمیته ملی پارالمپیک طی چهار سال آینده ادامه داشته باشد، نباید در این زمینه قانع بود به خصوص در بخش همگانی.

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سجادی تصریح کرد: بازی‌های پاراآسیایی در پیش است و نیاز به حمایت و برنامه‌ریزی است. امیدواریم در سر راه المپیک و پارالمپیک موانع کمتری باشد.

وزیر ورزش همچنین خطاب به فدراسیون‌ها و انجمن‌ها گفت که باید به بخش معلولان توجه ویژه‌ای داشته باشند، درست مثل تکواندو و تنیس روی میز و …. وی گفت: امیدوارم در سایر فدراسیون‌های دیگر نیز این بخش را فعال کنیم تا کمک کمیته پارالمپیک باشند یک خروجی خوب شکل بگیرد.

سجادی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش گفت: مخالفان تا اینجا کار کرده بودند که حتی یک رئیس به کشور بازنگردد، ولی ضرر آن به خودش بود و ورزش راه خودش را می‌رود. این راه با حفظ شعائر ادامه دارد.