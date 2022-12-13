سید میلاد دانشور تهیه کننده این برنامه تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه تلویزیونی بی جرم و بی جنایت با تمرکز بر وضعیت مجروحین حادثه و باحضور خانواده‌های آنها در ۶ قسمت حدوداً ۲۰ دقیقه‌ای تولید شده است.

وی با اشاره به گفتگو محور بودن این برنامه اظهار داشت: پدران کودکان مجروح حادثه امیرعلی کیومرثی و راستین اسلامی، خدام حرم به عنوان شاهدان عینی و دختر شهید کیاسی از جمله میهمانان این برنامه هستند.

وی افزود: البته بنا بود این برنامه طولانی‌تر باشد اما بخاطر وخامت حال برخی مجروحین و عدم توانایی برای رفت و آمدها، ضبط برنامه بیش از این امکان پذیر نشد. امیدواریم حال سایر مجروحین حادثه نیز رو به بهبودی برود و بتوانیم میزبان حضورشان در برنامه‌های مشابه باشیم‌.

دانشور استفاده از ظرفیت هنری جوانان فارس در قسمت‌های مختلف تولید برنامه مثل خوانش نریشن و نویسندگی و تولید تیتراژ پایانی را از جمله نقاط قوت این برنامه برشمرد و گفت: برای میان برنامه‌ها نیز پیوست هنری طراحی کردیم و علاوه بر گفتگو با مهمان‌ها به زندگی شخصی سوژه‌ها نیز در این برنامه پرداخته خواهدشد.

وی خاطرنشان کرد: تیتراژ پایانی برنامه نیز ماحصل تلاش سید محمد مهدی شریفی از جوانان خوش آتیه شیراز است که اولین محصول حرفه‌ای خود را بامضمون حادثه حرم مطهر شاهچراغ تولید کرده است‌.

تهیه کننده این برنامه درخصوص وجه تسمیه آن توضیح داد: بعد از ساعت‌ها گفتگو با شاهدان عینی ماجرا و پژوهش پیرامون حادثه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) از جنبه‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق به معنی واقعی کلمه تروریستی بود و قربانیان این حادثه مردم مظلوم و بی‌دفاع کف جامعه بودند. این افراد تمام قد نماینده مظلومیت مردم ایران و خباثت بدخواهان داخلی و خارجی هستند و به جز این بیت حافظ شیرازی که: در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت کلام دیگری برای توصیف بی گناهی شهدا ومجروحین این حادثه به ذهن متبادر نمی‌شود.

به گزارش مهر پخش برنامه بی جرم و بی جنایت در شش قسمت از شبکه فارس از دوشنبه بیست و یکم آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شده و تا ۶ روز ادامه خواهد داشت. این برنامه بزودی از شبکه افق نیز پخش خواهد شد.