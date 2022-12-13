توجه به خانواده محوری و جمعیت در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: سالخوردگی جمعیت یکی از بحران‌های کشور است و ما در یک دریچه هفت ساله قرار داریم و اگر در این مدت کاری انجام نشود، دچار بحران می‌شویم.

وی بیان کرد: ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصادف با شروع دولت سیزدهم شد. ۷۳ ماده از قانون مذکور، ۴۳ ماده آن در ارتباط با وزارت بهداشت و درمان است و ما برای آنکه بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم، قرارگاه جوانی جمعیت را در وزارت بهداشت تشکیل دادیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تاکنون ۱۵ جلسه در قرارگاه جوانی جمعیت تشکیل دادیم تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سرعت اجرایی شود و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این قانون انجام شده است.

عین اللهی افزود: علاوه بر این در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، قرارگاه جوانی جمعیت را با مسئولیت رؤسای دانشگاه‌ها برقرار کردیم و امروز رتبه بندی دانشگاه‌ها براساس میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارزیابی می‌شود.

وی گفت: همچنین تاکنون ۷ دستورالعمل درباره این قانون به دانشگاه‌ها ارسال کردیم. اداره کل جوانی جمعیت را در وزارت بهداشت برقرار کردیم و اپلیکیشن‌هایی را هم برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد کردیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مسئله فرهنگ سازی نیز برای جوانی جمعیت بسیار مهم است و قطعاً باعث ازدیاد جمعیت می‌شود. خوشبختانه در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز به خانواده محوری و جمعیت توجه شده است.