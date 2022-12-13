«غفور کارگری» رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک که امروز سه شنبه در تالار پارالمپیک برگزار شد، در رای گیری برای تعیین رئیس جدید غفور کارگری و جلیل کوهپایه زاده به ترتیب صاحب ٣٩ و ١٠ رای شدند.

یک رای هم به نام خسروی وفا داخل صندوق انداخته شد که باطل اعلام شد.

بدین ترتیب با رای اعضای مجمع انتخاباتی، غفور کارگری به عنوان رئیس جدید کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد.

وی دومین رئیس کمیته ملی پارالمپیک در تاریخ ٢١ ساله این کمیته است، ریاست پارالمپیک طی دو دهه گذشته بر عهده محمود خسروی بوده است.

سیدمحمد شروین اسبقیان، سید محمد پولادگر و محمدرضا مظلومی دیگر کاندیداهای ریاست بودند که پیش از رای گیری از انتخابات ریاست انصراف دادند.