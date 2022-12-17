به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «نت آب» نوشته شقایق آرزه در ۴۶۰ صفحه و بهای ۱۸۵ هزار تومان توسط نشر آداش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

شقایق آرزه نویسنده ۲۳ ساله این‌کتاب، خبرنگار، نویسنده و میکروب شناس است. او در داستان‌هایش از الگوی ققنوس پیروی می‌کند. یعنی شخصیت‌هایش را به دست تقدیر یا به دست خود، ویران می‌کند و از نو ساخته شدنشان را به تماشا می‌نشیند. در میان شخصیت‌های او کشمکش‌ها عمدتاً درونی است. او علاقه دارد شخصیت‌ها را بر سر دوراهی‌ها و موقعیت‌های تصمیم ساز قرار دهد و بعد، عواقب تصمیماتشان را به آنها نشان دهد.

مخاطب آثار او از گره‌های گیج کننده رنج نمی‌برد. با متن و داستانی روان مواجه است که خواندنش وقت گیر نیست. رمان روایت درگیری شخصیت داستان با خود و اشتباهات خود است. قصه کشش قابل قبولی دارد و تا انتها مخاطب را دنبال خود می‌کشاند. «نت آب» می‌خواهد از نو ایستادن را و از نو ساختن را به تصویر بکشد و دلیل و نیروی محرکش را عشق می‌داند. این عشق شاید کمی با روایت‌های عاشقانه مرسوم تفاوت داشته باشد. عشقی که از پس سختی و محرومیت جوانه می‌زند و با سماجت خودش را به شرایط نامطلوب تحمیل می‌کند. عشقی که از نفس عبور می‌کند و علاج امراض روحی کاراکتر می‌شود. علاجی که تلاش می‌کند از این زن از هم پاشیده یک بار دیگر دختری قوی بسازد و در برابر رخوت و ناامیدی او مقاومت می‌کند.



در بخشی از این رمان می‌خوانیم:

«شب را سراسر بیدار ماندم و گاهی قدم زدم. توی اتاق ۲۴ متری خودم. توی راهروی باریک و کوتاه اتاق خواب‌ها. توی پذیرایی نسبتاً بزرگ خانه. در آشپزخانه و حتی گاهی توی تراس… این همه بی‌خوابی و بی‌قراری را فقط بعد از روزهای اول رفتن مامان درک کرده بودم. این شب هم برایم کم از آن شب‌ها نداشت. دست میثم داشت از تنها ریسمان اتصالش به این زندگی کوتاه می‌شد. خوب که نگاه می‌کردی، می‌توانست همان شب از دست دادن میثم باشد که کمی زودتر برگزار شده باشد. در رفتن مادرمان کاره‌ای نبودم ولی اینبار شاید می‌توانستم تدبیری کنم… شاید…»