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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۹

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ دو نفر فوت شدند

شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ دو نفر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷ بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۸۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، دو نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۶۶۱ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۵ هزار و ۶۸۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۷۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۱۷۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، فقط یک شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5657064
حبیب احسنی پور

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