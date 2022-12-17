شناسایی ۱۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ دو نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۸۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، دو نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۶۶۱ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۳۵ هزار و ۶۸۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۷۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۱۷۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر، فقط یک شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.