صدور هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان/رانندگان احتیاط کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متأثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی همراه با توصیه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی را اعلام کرد.

در این هشدار آمده است: با توجه به هشدار سطح نارنجی شماره ۴۴ مورخ ۲۵/ ۰۹/ ۱۴۰۱ اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی تا اواخر روز دوشنبه هفته جاری، تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت اتخاذ شود.

در ادامه عنوان شده است: این شرایط در نیمه شرقی، شمال شرقی، جنوبی، جنوب شرقی، شمال غربی و مرکزی، جاده‌های مواصلاتی اهواز – رامهرمز و اهواز – بهبهان مشهود است و موجب کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه می‌شود که احتیاط در رانندگی به ویژه در ساعات اولیه صبح ضروری است.