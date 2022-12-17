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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

صدور هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان/رانندگان احتیاط کنند

صدور هشدار نارنجی هواشناسی در خوزستان/رانندگان احتیاط کنند

اهواز - اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خصوص پدیده مه رقیق و کاهش دید افقی در استان خوزستان صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متأثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی همراه با توصیه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی را اعلام کرد.

در این هشدار آمده است: با توجه به هشدار سطح نارنجی شماره ۴۴ مورخ ۲۵/ ۰۹/ ۱۴۰۱ اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی تا اواخر روز دوشنبه هفته جاری، تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت اتخاذ شود.

در ادامه عنوان شده است: این شرایط در نیمه شرقی، شمال شرقی، جنوبی، جنوب شرقی، شمال غربی و مرکزی، جاده‌های مواصلاتی اهواز – رامهرمز و اهواز – بهبهان مشهود است و موجب کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه می‌شود که احتیاط در رانندگی به ویژه در ساعات اولیه صبح ضروری است.

کد مطلب 5657186

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