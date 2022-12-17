صادرات مرغ مازاد استان ایلام به عراق در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر روز شنبه در نشست تنظیم بازار استان افزود: فروردین ماه سال جاری رتبه دوم، خرداد ماه رتبه سوم و مرداد و شهریور رتبه چهارم و در حال حاضر با ۴۸.۲ رتبه پنجم نرخ تورم کشور را به خود اختصاص دادیم در حالی سال‌ها از نظر نرخ تورم رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده بودیم.

وی از کاهش نرخ تورم استان در مقایسه با سال گذشته و نرخ تورم ماهانه خبر داد و اظهار کرد: طبق مستندات و آمارها نزول ۵ رتبه‌ای ایلام در نرخ تورم طی یکسال گذشته را شاهد هستیم و نرخ تورم ماهانه ایلام کاهشی است.

وی از تشدید نظارت بر قیمت‌ها در شب یلدا خبر داد و گفت: تمامی اعضا کارگروه‌های تنظیم بازار استان در این راستا باید پای کار باشند و اجازه ندهند قیمت اجناس خارج از نرخ مصوب باشد.

استاندار ایلام در خصوص جایگاه اتحادیه مرغداران در استان، بیان کرد: اتحادیه مرغداران یک جایگاه مهم است که نسبت به تنظیم قیمت مرغ بسیار تأثیرگذار است و باید نسبت به تقویت جایگاه این اتحادیه در استان اقدام شود.

بهرام نیا تاکید کرد: افزایش ظرفیت سردخانه‌های استان کارکرد ملی خواهد داشت و می‌توان با افزایش سرد خانه‌های استان، هم به تولید کنندگان و هم به مرغداران کمک کرد و هم مصرف کنندگان به راحتی بتواند گوشت مرغ مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی صادرات مرغ از استان را یک راهبرد مهم ذکر کرد و گفت: نگاه ما باید در استان به تولید نگاه صادراتی به سایر کشورها به ویژه کشور عراق باشد و افق دید مدیران اجرایی در حوزه تولید، صادرات باشد.

استاندار ایلام افزود: باید به گونه‌ای برای استان برنامه ریزی داشته باشیم که هم زمینه اشتغال فراهم شود و چرخ صنایع استان هم بچرخد و اگر چنانچه مرغ را از سایر استان‌ها وارد کنیم واحدهای تولیدی داخل استان هم دچار مشکل می‌شوند.

وی با اشاره به بازدیدهای سرزده از نانوایی‌های شهر ایلام، خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده در راستای ساماندهی نانوایی‌ها و افزایش کیفیت نان، اما همچنان کیفیت نان با وجود اینکه مرغوب ترین گندم را در کشور برداشت می‌کنیم رضایت بخش نیست و افزایش کیفیت و کمیت نان در ایلام همچنان رصد می‌شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از فعالیت هم جانبه خبرنگاران در استان افزود: خبرنگاران در کنگره اربعین و ایام اغتشاشات سنگ تمام گذاشتند که جای قدردانی دارد.