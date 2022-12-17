به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عسگری صبح شنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری اصفهان اظهار داشت: افزایش تعاملات موثر و کارآمد دستگاه‌های اجرای با دانشگاه‌ها می تواند نقش بسزایی در حل علمی مسائل و مشکلات اجرایی شهر و بهره‌گیری موثر از توانمندی‌های دانشگاهها داشته باشد بر این اساس موضوع حضور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان و مدیران شهرداری اصفهان به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: طبق هماهنگی‌های بعمل آمده این نشست تخصصی پس از برگزاری جلسات کارشناسی دقیق برنامه ریزی و به اجرا درآمد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: با توجه به شرایط شهر و استان اصفهان شاهد شیوع بیشتر بیماری‌های غیر واگیردار از جمله سرطان، دیابت و فشارخون هستیم که متاسفانه اصفهان در زمینه این بیماری‌ها رتبه‌دار کشوری است و کنترل بار این بیماری‌ها نیازمند همکاری بین‌بخشی بیشتری است.

وی افزود: در همین راستا لزوم انجام تحقیقات بین‌رشته‌ای و کاربردی و محصول محور با همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌ها ضروری است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: شرایط پسا کرونا الگوی بسیاری از بیماری‌های را بر هم زده است و بیماری‌های غیرواگیردار به شکل دیگری در سنین کمتری ظهور و بروز داشته است.

وی افرود: با توجه به خشکسالی و شرایط اقلیمی استان اصفهان لازم است همکاری بین بخشی بیشتری وجود داشته باشد به ویژه در حوزه مدیریت پسماند که باید از توان اعضای هیئت علمی دانشگاه به ویژه دانشکده بهداشت استفاده بهینه بعمل آید.

وی گفت: هدف از برگزاری این نشست دستیابی به هم اندیشی واحد و اتفاق نظر و همگرایی در حوزه مدیریت پسماند و استفاده از توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی است.