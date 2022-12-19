تولید گاز مایع مشکلی ندارد/ تولید مازاد بر مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کمبود گاز و اعتراضات مردمی در برخی از استان‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اما آیا زمستان آغاز نشده با کمبود گاز و قطعی آن مواجه شده‌ایم؟ علی زیار، قائم مقام مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: در شرایط فعلی خوشبختانه در بخش تولید گاز مایع مشکلی وجود ندارد و تمام پالایشگاه‌ها در مدار سرویس هستند و کمبودی از نظر تولید گاز مایع وجود ندارد.

وی با اشاره به تولید مازاد گاز مایع در این زمینه توضیح داد: تولیدات گاز معمولاً بیشتر از نیاز مصرف است، اما ممکن است شرکت‌های موظف شرکت‌هایی که وظیفه توزیع گاز مایع را دارند مشکلاتی داشته باشند.

قائم مقام مدیر عامل شرکت پالایش و پخش در خاتمه اضافه کرد: از نظر شرکت ملی پالایش و پخش با توجه به تولید گاز مایع موجود حتی اضافه بر مصرف است توزیع کننده ها ممکن مشکلاتی داشته باشند. زیرا ما در بخش تولید مشکلی نداریم و گاز ال پی جی تولیدی گاز مایع بیشتر از نیاز فعلی است.