نام ۱۱۲ شرکت حاضر در «لیست سیاه» سازمان ملل اعلام شد+ اسامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای اسامی ۱۱۲ را که به دلیل همکاری و یا مبادلات تجاری با شهرک های غیر قانونی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، در لیست سیاه قرار گرفته اند را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، این فهرست با وجود مخالفت های شدید آمریکا در زمینه لزوم عدم انتشار اسامی این شرکت ها منتشر شده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت، اسامی شرکت های منطقه ای و بین المللی را که با شهرک های غیر قانونی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی همکاری می کنند و در واقع عامل توسعه شهرک سازی های غیر قانونی هستند، منتشر کند. این اقدام در این راستای طراحی شد تا بتدریج فشارها بر روی این شرکت ها افزایش یافته و آنها دست از همکاری با شهرک سازی های غیر قانونی رژیم صهیونیستی بردارند.

این در حالی است که آمریکا در سال های اخیر از انتشار لیست سیاه شرکت های مرتبط با شهرک سازی های غیر قانونی جلوگیری کرده بود ، اما در نهایت شورای حقوق بشر سازمان ملل با رهایی از این فشارها در نهایت امروز اسامی این شرکت ها را منتشر کرد.

گفتنی است از نگاه سازمان ملل شرکت هایی که در مناطق متعلق به فلسطینی ها بر اساس قطعنامه تقسیم فعالیت می کنند، فعالیتی غیر قانونی دارند و این فعالیت ها باید متوقف شود.

اسامی شرکت های مرتبط با شهرک سازی های غیر قانونی رژیم صهیونیستی به شرح زیر اعلام شده است:

۱- Afikim Public Transportation Ltd

۲- Airbnb Inc.

United States

۳- American i Gas Corporation Ltd

۴- Amir Marketing and Investments in Agriculture Ltd.

۵- Amos Hadar Properties and Investments Ltd.

۶- Angel Bakeries.

۷- Archivists Ltd.

۸- Ariel Properties Group

۹- Ashtrom Industries Ltd.

۱۰ -Ashtrom Properties Ltd.

۱۱- Avgol Industries ۱۹۵۳ Ltd.

۱۲- Bank Hapoalim B.M

۱۳- Bank Leumi Le- B.M.

۱۴- Bank of Jerusalem Ltd.

۱۵- Beit Haarchiv Ltd.

۱۶- Bezeq, the Telecommunication

Corp.

۱۷- Booking.com B.V.

Netherland

۱۸- C Mer Industries Ltd.

۱۹ Café Café Ltd.

۲۰ Caliber ۳

۲۱ Cellcom Ltd.

۲۲ Cherriessa Ltd.

۲۳ Chish Nofei Ltd.

۲۴ Citadis Ltd.

۲۵ Comasco Ltd.

۲۶ Darban Investments Ltd.

۲۷ Delek Group Ltd.

۲۸ Delta

۲۹ Dor Alon Energy in ۱۹۸۸ Ltd.

۳۰ Egis Rail

France

۳۱ Egged, Transportation Cooperative Society Ltd.

۳۲ Energix Renewable Energies Ltd.

۳۳ EPR Systems Ltd.

۳۴ Extal Ltd.

۳۵ Expedia Group Inc.

United States

۳۶ Field Produce Ltd.

۳۷ Field Produce Marketing Ltd.

۳۸ First International Bank of Ltd.

۳۹ Galshan Shvakim Ltd

۴۰ General Mills Ltd

۴۱ Hadiklaim Date Growers Cooperative Ltd.

۴۲ Hot Mobile Ltd.

۴۳ Hot Telecommunications Systems Ltd.

۴۴ Industrial Buildings Corporation Ltd.

۴۵ Discount Bank Ltd.

۴۶ Railways Corporation Ltd.

۴۷ Italek Ltd.

۴۸ JC Bamford Excavators Ltd.

United Kingdom

۴۹ Jerusalem Economy Ltd.

۵۰ Kavim Public Transportation Ltd.

۵۱ Lipski Installation and Sanitation Ltd.

۵۲ Matrix IT Ltd

۵۳ Mayer Davidov Garages Ltd.

۵۴ Mekorot Water Company Ltd

۵۵ Mercantile Discount Bank Ltd.

۵۶ Merkavim Transportation Technologies Ltd.

۵۷ Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

۵۸ Modi'in Ezrachi Group Ltd.

۵۹ Mordechai Aviv Taasiot Beniyah ۱۹۷۳ Ltd.

۶۰ Motorola Solutions Ltd.

۶۱ Municipal Bank Ltd.

۶۲ Naaman Group Ltd.

۶۳ Nof Yam Security Ltd.

۶۴ Ofertex Industries ۱۹۹۷ Ltd.

۶۵ Opodo Ltd.

United Kingdom

۶۶ Bank Otsar Ha-Hayal Ltd.

۶۷ Partner Communications Company Ltd.

۶۸ Paz Oil Company Ltd.

۶۹ Pelegas Ltd.

۷۰ Pelephone Communications Ltd.

۷۱ Proffimat S.R. Ltd.

۷۲ Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing ۲۰۰۶ Ltd.

۷۳ Rami Levy Hashikma Marketing Communication Ltd.

۷۴ Re/Max

۷۵ Shalgal Food Ltd

۷۶ Shapir Engineering and Industry Ltd.

۷۷ Shufersal Ltd.

۷۸ Sonol Ltd

۷۹ Superbus Ltd.

۸۰ Supergum Industries ۱۹۶۹ Ltd.

۸۱ Tahal Group International B.V.

Netherland

۸۲ TripAdvisor Inc.

United States

۸۳ Twitoplast Ltd.

۸۴ Unikowsky Maoz Ltd.

۸۵ YES

۸۶ Zakai Agricultural Know-how and inputs Ltd.

۸۷ ZF Development and Construction

۸۸ ZMH Hammermand Ltd.

۸۹ Zorganika Ltd.

۹۰ Zriha Hlavin Industries Ltd.

۹۱ Alon Blue Square Ltd.

۹۲ Alstom S.A.

France

۹۳ Altice Europe N.V.

Netherlands

۹۴ Amnon Mesilot Ltd.

۹۵ Ashtrom Group Ltd.

۹۶ Booking Holdings Inc.

United States

۹۷ Brand Industries Ltd.

۹۸ Delta Galil Industries Ltd.

۹۹ eDreams ODIGEO S.A.

Luxembourg

۱۰۰ Egis S.A.

France

۱۰۱ Electra Ltd.

۱۰۲ Export Investment Company Ltd.

۱۰۳ General Mills Inc.

United States

۱۰۴ Hadar Group

۱۰۵ Hamat Group Ltd.

۱۰۶ Indorama Ventures P.C.L.

۱۰۷ Kardan N.V.

Netherlands

۱۰۸ Mayer's Cars and Trucks Co. Ltd.

۱۰۹ Motorola Solutions Inc.

United States

۱۱۰ Natoon Group

۱۱۱ Villar International Ltd.

۱۱۲ Greenkote P.L.C.

United Kingdom