دریافت 16 MB کد مطلب 5663730 https://mehrnews.com/xZ8Vm ۳ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸ کد مطلب 5663730 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸ پنجره مهر: تصاویری از بارش برف در قیطریه تهران تصاویری از بارش شدید برف در منطقه قیطریه تهران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بارش باران و برف در برخی مناطق خراسان رضوی پیش بینی میشود باز بودن تمام محورهای قم با وجود بارش برف/آماده باش ۸۰ نفر در اکیپ های راهداری استان سمیرم رکورددار بارشهای اصفهان/ هوا تا ۱۰ درجه سرد میشود تمام مقاطع مدارس پردیس غیرحضوری شد احتمال ریزش سنگ در مسیرهای کوهستانی استان تهران طرح زمستانه راهور غرب تهران برگزار شد برچسبها بارش برف برف و کولاک برف شهر تهران
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