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کد مطلب 5663730
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۳ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

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تصاویری از بارش برف در قیطریه تهران

تصاویری از بارش برف در قیطریه تهران

تصاویری از بارش شدید برف در منطقه قیطریه تهران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
      2 0
      پاسخ
      دانشگاه علوم تحقیقات برف شدید است . یک سری استاد های عزیز سنشون بالاست. سر نخورند. دانشجویان سر نخورند.
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      خدارا شکر برای نعمت

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