آیدا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های آینده‌‎نگری و تصاویر ماهواره، از امروز بعدازظهر تا دوشنبه برای مناطقی از استان بارش باران و برف در مناطق مستعد جنوبی با احتمال رعدوبرق پیش‎بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: ضمن اینکه علاوه بر رخداد مه و کاهش دید، در محورهای کوهستانی کولاک برف دور از انتظار نیست. بیشترین مقدار بارش در مناطقی از جنوب، غرب و شمال غرب رخ خواهد داد.

وی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا (یکشنبه) را نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش باران و برف و وزش باد ملایم پیش بینی کرد.

فاروقی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۸- درجه سلسیوس سردترین و داورزن با بیشینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب ۴- و ۸ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان‎‎‎ سبزوار ۳۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.