نجات ۳ جوان شازندی در ارتفاعات خسبیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی با اشاره به نجات جان سه جوان شازندی مفقود شده در ارتفاعات خسبیجان بخش زالیان شهرستان شازند بعد از ۲۴ گفت: در این عملیات که تیم امداد کوهستان هلال احمر استان و تیم‌های آتش نشانی شهرداری شازند و مهاجران و نیروهای امدادی انتظامی، سازمان حمل و نقل جاده‌ای و واحد بحران فرمانداری شازند حضور داشتند.

وی افزود: دو نفر از افراد مفقود شده پس از سقوط به چاه ۳۵ متری در ارتفاع ۱۲۰۰ متری نجات یافتند و نفر سوم نیز در کوه‌های پربرف شازند پیدا شد.

رمضانی اضافه کرد: خوشبختانه این افراد که حدود ۳۵ تا ۴۰ سال سن دارند، مشکل خاصی ندارند و فقط یکی از آنها در ناحیه پا دچار شکستگی شده است.

وی افزود: با توجه به برودت هوا و برفگیر بودن منطقه عملیات انتقال این افراد با سبدهای هلال احمر به دامنه کوه تا ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.