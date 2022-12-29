ماجرای رسیدن غول دریای سرخ به ایران چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور، خبر رسیدن غول دریای سرخ هفته آینده به ایران میرسد را تکذیب کرد.
در این تکذیبیه آمده است: به اطلاع هموطنان گرامی میرساند، هشدار با عنوان غول دریای سرخ هفته آینده به ایران میرسد توسط سازمان هواشناسی کشور تکذیب میشود، و هرگونه تغییرات جوی تنها از طریق تارنمای سازمان هواشناسی به نشانی IRIMO.IR و پیامکهای ارسالی از شمارههای معتبر سازمان هواشناسی کشور، رسانه ملی و خبرگزاریهای معتبر اعلام خواهد شد.
گفتنی است؛ اخیراً در فضای مجازی خبری مبنی وقوع بر بارندگیهای بسیار شدید و ورود غول دریای سرخ به ایران منتشر شده است.
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