  1. جامعه
  2. محیط زیست
۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۰۹

ماجرای رسیدن غول دریای سرخ به ایران چه بود؟

ماجرای رسیدن غول دریای سرخ به ایران چه بود؟

سازمان هواشناسی کشور، خبر رسیدن غول دریای سرخ هفته آینده به ایران می‌رسد را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور، خبر رسیدن غول دریای سرخ هفته آینده به ایران می‌رسد را تکذیب کرد.

در این تکذیبیه آمده است: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، هشدار با عنوان غول دریای سرخ هفته آینده به ایران می‌رسد توسط سازمان هواشناسی کشور تکذیب می‌شود، و هرگونه تغییرات جوی تنها از طریق تارنمای سازمان هواشناسی به نشانی IRIMO.IR و پیامک‌های ارسالی از شماره‌های معتبر سازمان هواشناسی کشور، رسانه ملی و خبرگزاری‌های معتبر اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ اخیراً در فضای مجازی خبری مبنی وقوع بر بارندگی‌های بسیار شدید و ورود غول دریای سرخ به ایران منتشر شده است.

کد مطلب 5667803
مهشید جعفری معظم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چه تاریخی در زمستان امسال برف خوبی برای استانهای شمالی مثل تهران ،قزوین و...داریم؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه