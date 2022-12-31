ایجاد شهر ماهیان خاویاری و بندر آبزی پروری در گیلان

کوروش خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید استاندار گیلان از پره صیادی بندر کیاشهر، اظهار کرد: تقویت پرورش ماهیان خاویاری در اولویت اصلی شیلات قرار دارد و در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به تقویت اقتصاد دریا بویژه در بخش آبزی پروری، افزود: آبزی پروری و پرورش ماهیان در گیلان باید به سمت اقتصادی سازی سوق داده شود.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به رتبه اول استان در بخش پرورش ماهیان در کشور، بیان کرد: استان گیلان در بخش تولید، پرورش و تکثیر ماهیان خاویاری از ۱۱۰۰ تن فعلی باید به ۳ هزار تن ارتقا پیدا کند.

خلیلی با بیان اینکه نگاه ویژه به پرواربندی ماهیان خاویاری وجود دارد، گفت: گیلان ظرفیت‌های خوبی در بخش پرورش ماهیان خاویاری و استخوانی دارد و آینده و برنامه روشنی در این بخش ترسیم شده است.

وی از ایجاد شهر ماهیان خاویاری در گیلان خبر داد و افزود: شهر ماهیان خاویاری و بندر آبزی پروری در گیلان با هدفگذاری ۵ هزار تن ماهیان خاویاری و ۶۰ تن خاویار ایجاد می‌شود.