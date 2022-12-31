به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، افزود: حرکت به سمت کشاورزی مدرن در استان نیازمند ایده‌های خلاقانه و نوآورانه است و براساس نیاز جامعه امروز، باید از کشاورزی سنتی فاصله گرفته و برای بازدهی بهتر در تولید محصولات کشاورزی، به سمت کشاورزی مدرن حرکت کنیم.

وی ادامه داد: برای رسیدن به تولید و صادرات مطلوب محصولات کشاورزی در استان نیازمند ورود فناوری و نوآوری به این حوزه هستیم و امیدواریم با حمایت از ایده‌های خلاقانه در این بخش و تجاری‌سازی آنها بتوانیم به این مهم دست یابیم و شاهد جهش در تولید محصولات کشاورزی استان باشیم.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان‌های کشور با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، تنوع آب و هوایی و خاک حاصلخیز خود از استعداد مناسبی برای توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی برخوردار است، گفت: با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان می‌توان به تولیدات کشاورزی پایدار، اشتغال‌زایی، تأمین نیازهای داخلی، افزایش صادرات به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس و همچنین افزایش نرخ ارزآوری در این خطه پهناور دست یافت.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سیمای کشاورزی استان بسیار توانمند و دارای ظرفیت‌های زیادی است، باغبانی، زراعت، شیلات و دامداری مهمترین پتانسیل‌های توسعه و رشد کشاورزی و جذب سرمایه گذار در این خطه پهناور است.

وی اضافه کرد: این استان علاوه بر تولید محصولات باغی به ویژه گرمسیری و استوایی بی نظیر در زمینه پرورش انواع آبزیان نیز ظرفیت‌های بسیار مناسبی در سواحل مکران دارد که می‌توان با هدایت مردم و سرمایه گذاران به این بخش ضمن تأمین امنیت غذایی و خودکفایی منطقه زمینه توسعه استان را فراهم کند.

وی تاکید کرد: امنیت پایدار بدون توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی امکان پذیر نیست، برای توسعه کشاورزی باید از توان مردم و سرمایه‌های مردمی استفاده کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست، اجرای الگوی کشت و توسعه کشت‌های قراردادی را از مهمترین مأموریت‌های جهاد کشاورزی بیان کرد و گفت: برای توسعه بخش کشاورزی برنامه‌های شاخصی در دولت سیزدهم تدوین و در استان در حال اجراست.

سید محمدرضا سید حسینی دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت مرغ، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای وگیاهان دارویی، توسعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در زیر بخش‌های کشاورزی و سنددار کردن اراضی کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه آبزی پروری را از مهمترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی برشمرد.