ثبت اسناد اصفهان با چالش کمبود نیرو روبه رو است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فخاری زواره صبح یکشنبه در جلسه کانون سردفترداران و دفتریاران استان با اشاره به چالش‌های دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: مسائل و مشکلات این دفاتر مسائل اداره ثبت و اسناد است و چالش‌هایی در اداره کل ثبت ایجاد می‌شود.‌

وی با بیان اینکه اداره ثبت و اسناد موظف است هر سال تعدادی نیروی انسانی جذب کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود قانون و اجبار برای جذب نیرو دفاتر اسناد رسمی برای ادارات ثبت باشد زیرا چندین سال است که سالانه تعداد زیادی نیروی بازنشسته داریم ولی در مقابل، جذب نیروی انسانی ما صفر است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان ادامه داد: امسال اجباری پیش آمد که با تجدید ورود دیوان محاسبات موظف شدیم ۳۰ درصد نیروهای بالای سی سال (خدمت) را بازنشسته کنیم که یک چالش بزرگ است؛ چالشی که در محیط ما وجود دارد و ادارات ثبت و اسناد را در ارائه خدمات زمین گیر می‌کند به نوعی به محیط دفاتر اسناد رسمی نیز برمی گردد زیرا نیروی باتجربه ای که باید در زمینه صدور سند، انجام عملیات ثبتی در حوزه اسناد و املاک، پاسخ استعلام‌ها پاسخ صحیح به دفاتر ارسال کند، کم است و تربیت کردن چنین نیروهایی ساده نیست و در نتیجه این وضعیت به نوعی بر دفاتر اسناد رسمی نیز تأثیر می‌گذارد.

فخاری با بیان اینکه برای حل مشکلات یاد شده از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و استانداری پیگیری شده، تصریح کرد: اگر بخواهیم در برابر مشکلات موجود این حوزه دست روی دست بگذاریم چالش‌ها بیشتر می‌شود.

وی همچنین به مسائل اسناد عادی اشاره کرد و گفت: ماده واحده‌ای که دو سال قبل به صحن مجلس رفت مبنی بر الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایراداتی برگشت و به تازگی به مجلس تشخیص مصلحت نظام آمده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان خاطرنشان کرد: پیش از طرح این ماده واحده در مجلس، ویرایش‌هایی درمورد آن صورت گرفت و به مسئولان ارسال کردیم اما تاکنون خبری از تصویب آن نشده است از این رو پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای متشکل از اعضای کانون سردفترداران، قضات دادگستری و کارشناسان ثبت اسناد و املاک برگزار و وضعیت اسناد رسمی و چالش‌هایی که سند عادی در جامعه و به ویژه حوزه‌های قضائی ایجاد می‌کند بررسی شود.

فخاری با بیان اینکه آمارهای بسیار زیادِ محیط قضائی نشان دهنده وضعیت خاص اسناد عادی در جامعه است، تصریح کرد: اگر از مجموعه خود حرکتی آغاز نکنیم اقدام مثمر ثمری اتفاق نخواهد افتاد که شرایط بهتری در دفاتر ثبت ایجاد شود.

وی ابراز داشت: باید مسائل و مشکلات محیط دفاتر و ادارات ثبت رصد شده و به مقامات قضائی اعلام شود تا برای تصویب ماده واحده حرکتی انجام دهند؛ تصویب این ماده چالش‌های کنونی ادارات ثبت را از بین می‌برد.

مدیرکل اسناد و املاک استان اصفهان با اشاره به اینکه روزانه تعداد زیادی پاسخ استعلام قضائی داریم، افزود: هنگامی که بررسی می‌شود ریشه آن‌ها قولنامه‌های عادی است.

فخاری اضافه کرد: مسئولان قضائی اذعان دارند که هر چه تثبیت املاک در ادارات ثبت بیشتر انجام و کاداستر تهیه شود اثر مطلوبی در مراجع قضائی دارد و نیز به نفع مردم و اداره ثبت است و مزایایی برای دفاتر اسناد رسمی نیز دارد.