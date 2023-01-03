اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز فردیس

سرهنگ کامران ملکی‬ در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ‏‎ ‎مأموران انتظامی شهرستان ‏فردیس به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی، مقابله با فروشندگان مواد مخدر، سارقان و برهم زنندگان نظم و ‏امنیت عمومی، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را به مدت ۹۶ ساعت به اجرا درآوردند‎.‎

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و نیروها اجرا شد؛ ۱۲ فروشنده مواد ‏مخدر، ۳۳ سارق، و ۱۲ نفر نیز در ارتباط با سایر جرایم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند‎.‎

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت: از نتایج دیگر اجرای این طرح، کشف بیش از یک کیلو و ۷۰۰ گرم انواع ‏مواد مخدر، کشف ۱۰۸ فقره پرونده سرقت، کشف ۱۷ دستگاه ماینر و توقیف ۲۰ دستگاه خودرو مسروقه است.‏

وی با تاکید بر تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: ‏‎ ‎برقراری امنیت بسیار حائز اهمیت بوده و ‏پلیس با بکارگیری تمام توان خود آماده مقابله با هرگونه هنجارشکنی و برخورد با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان است.