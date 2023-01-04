رقابت ۹۱ تکواندوکار در مرحله دوم انتخابی تیم ملی/۱۰ نفر معاف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های تکواندو قهرمانی آزاد کشوری که به عنوان مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی با حضور ۸۲۶ تکواندوکار از سراسر کشور به مدت ۵ روز در سالن خانه تکواندو برگزار شد، برترین‌های این رقابت ها جواز حضور در مرحله دوم رقابتهای انتخابی را کسب کردند.

با اعلام سازمان تیم های ملی برترین های این دوره از مسابقات به همراه نفرات مد نظر کادر فنی و همچنین نفرانی که از حضور در مرحله نخست معاف بودند، روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه به رقابت خواهند پرداخت تا بهترین ها به اردوی آماده سازی راه پیدا کنند.

با نظر کادر فنی تیم ملی مهدی حاجی موسائی، ابوالفضل عباسی، ابوالفضل زندی، آرمین هادی پور، متین رضایی، رضا کلهر، میرهاشم حسینی، مهران برخورداری، علی احمدی و سجاد مردانی که هم اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارند و دارای رنکینگ المپیکی هستند، در مرحله دوم مسابقات انتخابی حضور نخواهند داشت و در مرحله سوم انتخابی با رقبا مبارزه می‌کنند.

راستین خواجوی، امیرحسین علی دوست، ابوالفضل درویشی، رضا حصاری، یاسین ولی زاده، امیررضا قربانی، محمدصالح حسین زاده، سروش حسینی، رضا زارع، امیررضا متولد شهرستانی، امیررضا مددی، رضا جمشیدی، سید هیربد صادقی، علی اصغر علی مرادیان، امیرحسین ملکی، حسین لطفی، آرین ابراهیم زاده، محمد رستم نژاد، باربد جباری، علیرضا حسین پور، امیرعباس رهنما، سعید احسانی، اشکان جمالی نژاد، علیرضا علی خان زاده، آرین قهرمان زاده، سهیل سیف اللهی، حسین عینی، محمدصادق دهقانی، فرزان عاشورزاده، علیرضا نظری، حسین طالب پور، کیوان کاظمی، عرفان بزرگی، امیرمحمد امیرمحمدی، ایلیا مجیدی سرشت، مهدی کاووسی، محمدمهدی عمادی، امیرحسین محمدخانلو، دانیال بزرگی، اشکان زحمتکشان، حامد اصغری، آرش وزیری دوست، علی خوش روش، سیاوش بیات، امیرمرتضی عابدیان، محمدرضا میرزائی، شایان صحبتی، محمدحسین نظام دوست، امیر غلامی، سید مهران قوام، ابوالفضل یعقوبی، امیرسینا بختیاری، محمدرضا جمشیدی، سید امید حسینی،محمد امین کارساز، مهدی عسگری، مهدی محمدی گواری، امیرحسین بیضایی، علیرضا علیاری، محمدحسین یزدانی، علی صفری، علی عابدی، علی اشکوریان، محمد صفایی، امیررضا صادقیان، محمد مقدم فرد، علی قدوسی، سالار رحمتی مقام، محمد علیزاده، مهدی عابدینی، امیرمحمد بخشی، امیرمحمد قهرمانی، مهدی جلالی، پارسا کرمی، احمدرضا رکابی، حسن بشیری، آرین سلیمی، سهیل محمدیان، امیرعلی پروینی، سینا بهرامی، شاهو بهرامی، علیرضا نادعلیان، علی نجفی، حسین مهدوی مسرور، حسین سیاه منصوری، آرمان مهدوی، محمدرضا خانی، سید ابراهیم حسینی، محمدمهدی طاهرخانی، محمد علی خسروی و مسعود خوش نیت.