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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

ابدالی به مهر پاسخ داد؛

ماجرای بیماری پیروز در پردیسان تهران

ماجرای بیماری پیروز در پردیسان تهران

سرپرست مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست توضیحاتی درباره خبر ماجرای بیماری پیروز ارائه داد.

غلامرضا ابدالی سرپرست مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ماجرای انتشار عکسی که احتمال بیماری پیروز را نشان می‌دهد، گفت: حال پیروز خوب است و هیچ مشکلی ندارد.

وی افزود: گردنبند الیزابت که در عکس منتشر شده، برگردن پیروز وجود دارد مربوط به بیش از بیست روز گذشته است و برای اینکه به طورمثال حیوانات نتوانند محلی از بدن را لیس بزنند از این گردنبند برای آنها استفاده می‌کنند.

ابدالی خاطر نشان کرد: هر گونه جانوری در طول زندگی ممکن است به بیماری یا مشکلی مواجه شود که کاملاً طبیعی است و وجود تیمارگر برای پیروز برای پیشگیری و اقدام به موقع در این زمینه است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه پیروز هیچ مشکلی ندارد و متأسفانه برخی از روی عکس قضاوت نادرست می‌کنند.

کد مطلب 5673321

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