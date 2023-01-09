زهرا شاکراردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، امور بانوان آموزش و پرورش البرز ویژه برنامه‌های متنوعی را پیش بینی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به همین مناسبت ویژه برنامه‌های پیش بینی شده در طول این هفته در سطح استان، نواحی و مناطق اجرا خواهد شد.

مسئول امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز آذین بندی و جشن میلاد حضرت فاطمه (س) وآیین بزرگداشت مقام زن و مادر در ادارات و مدارس، برگزاری رویداد فرهنگی فرهیختگان ویژه زنان فرهنگی، تقدیر از زنان فرهنگی شاغل در ادارات، برگزاری همایش زن، عفت، افتخار، کارگاه آموزشی الگوی سوم زن ویژه رابطین امور زنان و جوانان مدارس و اولیای دانش آموزان را از جمله برنامه‌های پیش بینی در آموزش و پرورش البرز ذکر کرد.

وی از کارگاه آموزشی سلامت زنان در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برپایی نمایشگاه از دست سازه‌های هنرآموزان و هنرجویان هنرستان‌های دخترانه، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری ویژه زنان شاغل در اداره کل و ادارات تابعه، برگزاری یک روز شاد با مادرم در سطح مدارس و تکریم مادران توسط دختران را از دیگر برنامه‌های ویژه هفته بزرگداشت مقام زن در حوزه آموزش و پرورش البرز برشمرد.

شاکر اردکانی ادامه داد: برگزاری اردوی تفریحی-آموزشی ویژه بانوان سرپرست خانوار فرهنگی، اجرای مسابقات کتابخوانی با محوریت موضوع زن، برگزاری دوره آموزشی کنشگری مؤثر بانوان در فضای مجازی، تقدیر از مادران موفق فرهنگی با شاخص فرزندان موفق و تکریم بازنشستگان و دیدار از بانوان فرهنگی دارای بیماری صعب العلاج از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش استان را در این هفته تشکیل می‌دهد.

وی از دیدار و تکریم از همکاران فرهنگی مراقب جانباز، برپایی نمایشگاه و فروشگاه پوشش ایرانی – اسلامی، برگزاری پرسمان‌های دینی و سیاسی ویژه زنان فرهنگی و تقدیر از زنان فرهنگی نخبه و حائز رتبه در مسابقات و جشنواره‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش در هفته بزرگداشت مقام زن ذکر کرد.